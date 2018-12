Agotadas las entradas para ver a Alejandro Sanz en Elche

Alejandro Sanz ya ha conseguido colgar el cartel de "todo vendido" para el concierto de su próxima gira que se celebrará el 21 de junio en el estadio Martínez Valero de Elche. Las entradas salieron a la venta el pasado lunes y, en apenas una semana, se han agotado, después de que provocaran largas colas, de varias horas de duración, en los puntos de venta digital. Esta tarde, a través del perfil oficial de Twitter del cantante madrileño, se ha publicado el anuncio del agotamiento de las entradas, algo que Alejandro Sanz también ha conseguido para los conciertos que tiene programados en Madrid y Sevilla. De esta primera parte de su nueva gira, ya solo quedan entradas disponibles para la cita del 8 de junio en Barcelona.

Durante la presentación del primer sencillo de su próximo disco, una canción titulada "No tengo nada", el artista ha querido reivindicar el formato físico, que asegura "acabará desapareciendo", y su parte "más emocional". "Ha sido un lanzamiento muy emocional. Siempre hay nervios pero han sido muchos meses trabajando con los productores del dico. Hemos puesto mucho empeño y lo hemos hecho contando con profesionales", ha asegurado.

Grabado en los meses de marzo y octubre de 2018 en Miami, el disco también contará con colaboraciones como la de la Orquesta Filarmónica de Praga o la artista Camila Cabello, entre otros.

Por otro lado, el cantante, según recoge EFE, no ha querido dejar pasar la ocasión para reivindicar su apoyo al movimiento feminista. "Quien no sea feminista no está en este mundo. Hay gente que se resiste con los micromachismos. Es muy importante que todos nos sumemos a esto sin condiciones. También hay gente que se resiste a 'Madrid Central', pero es algo que tiene que pasar", ha añadido.

"No me preocupan ni los likes ni las visitas. Me importa más lo que la gente opine que la cantidad de gente que lo está viendo", ha asegurado.

A pesar de su despreocupación por los números, la presentación del videoclip de su nuevo single, que fue a las 00.00 horas del 30 de noviembre en directo a través de YouTube, ha apuntado EFE, ya se encuentra en el número uno de las listas de tendencias en varios países.

Lo cierto es que el público de Alejandro Sanz ha acogido con mucho entusiasmo la nueva aventura musical del cantante. Prueba de ello es que ya se han agotado las entradas para los conciertos que va a ofrecer en Elche, Madrid y Sevilla.