Baute y Marta Sánchez, reencuentro en Elche

«Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer». Fueron muy pocos los que hace una década no cantaron el estribillo de esta canción, Colgando en tus manos, que Carlos Baute y Marta Sánchez consiguieron que sonara hasta la saciedad. El venezolano y la madrileña han decidido reunirse diez años después para publicar un nuevo tema con el que intentar repetir éxito. Te sigo pensando es el nombre de su nueva canción, una apuesta musical que viene acompañada de un videoclip que se ha grabado en Elche. La ciudad ilicitana se ha convertido, de esta manera, en el punto de reencuentro de Baute y Sánchez.

Aunque en las imágenes no se distinga Elche de cualquier otro municipio, que nadie espere encontrarse el Palmeral, los artistas han recorrido distintos emplazamientos ilicitanos para grabar una historia en la que la española empieza metiéndose en la piel de una camarera que se cruza en su camino con el personaje protagonizado por el venezolano. La productora ilicitana La fabrica de hielo ha sido la encargada de filmar este videoclip, que también ha sido rodado en la azotea del centro comercial de El Corte Inglés en Elche. De hecho, en los títulos de crédito aparecen agradecimientos tanto a El Corte Inglés Elche como a Turismo Alicante.

Este trabajo vio la luz en noviembre gracias a la labor de La fabrica de hielo, una productora que inicio su andadura en 2015 y que consigue que el nombre de Elche suene por todo el mundo gracias a la música. Los cantantes no han dudado en agradecer las facilidades que les ha ofrecido la compañía local. «Os mandamos un beso enorme tanto Carlos como yo, hemos estado muy a gusto. No ha habido hielo pero hemos estado encantados», bromea Sánchez en un vídeo junto a su compañero de canción que se puede ver en las redes sociales de la propia productora.

Warner Music, discográfica de Baute, fue la compañía que hizo el encargo del videoclip de rencuentro con Sánchez a La fábrica de hielo. Los ilicitanos ya habían trabajado anteriormente con el venezolano, del que destacan su amabilidad y su disponibilidad para afrontar el rodaje de Te sigo pensando. El realizador Greg A. Sebastian fue el encargado de dirigir una grabación en la que hubo que sortear diferentes dificultades. La primera de ellas fue la premura que tenía el pedido por parte de Warner, ya que el videoclip tuvo que quedar listo en apenas una semana. Otro de los grandes obstáculos que hubo que sortear fue el de la amenaza de grandes precipitaciones, ya que el rodaje se realizó durante unos días en los que la provincia vivió bajo la alerta de la lluvia.



Emplazamientos

Aunque en su gran mayoría el videoclip se rodó en Elche, durante sus casi cuatro minutos de duración se pueden observar otros emplazamientos de la provincia. En la ciudad ilicitana, al margen de rodarse en la azotea de El Corte Inglés, también se filmaron escenas en una gasolinera ubicada en el polígono industrial de Carrús y en las propias instalaciones de La fábrica de hielo. El establecimiento en el que Sánchez aparece trabajando de camarera, y en el que conoce a Baute, está ubicado en El Altet. Por último, también se rodó una parte del videoclip en el ADDA de Alicante.

«Todos los profesionales que han participado en este proyecto son de la provincia», asegura Enrique Mateos, uno de los responsables de La fabrica de hielo, junto a Pablo Pacheco e Irene Mateos. El productor asegura que la grabación les ha permitido establecer nuevos vínculos con Costa Blanca, ya que vídeos como este, que ya ha superado los cinco millones de visionados en YouTube, ofrecen un impacto muy positivo para el turismo de la provincia. «Nosotros formamos parte de un proyecto pequeño que intenta darse a conocer cada vez más. Ahora lo tenemos más fácil para trabajar con las distintas film office de la provincia», añade Mateos.

Aunque su responsable hable con cierta modestia, lo cierto es que La fábrica de hielo ha conseguido trabajar con algunos de los artistas que más nombre tienen dentro del panorama musical español, desde Alejandro Sanz hasta Melendi, pasando por Sergio Dalma, Pastora Soler, Edurne o David Bustamante. El Huerto del Cura, la playa de Arenales o Peña de las Águilas están entre los escenarios de sus videoclips.