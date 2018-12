Pantalla gigante en el Centro de Congresos de Elche para ver la Gala 11 de OT2018

El Centro de Congresos de Elche abrirá sus puertas esta noche, a partir de las 22 horas, para retransmitir la gala 11 de OT2018, el popular talent show televisivo en el que participa la ilicitana Alba Reche. El objetivo pasa por apoyar a la concursante de Elche en la recta final del programa, que finalizará el próximo 19 de diciembre, La gala de esta noche puede ser clave para Alba Reche. Hoy se elegirán los dos primeros finalistas de esta edición. También habrá expulsión, la de Marta o Sabela, las dos nominadas de esta semana.



Así, al final de la gala de ayer tan solo quedarán seis concursantes, que tendrán que someterse a la valoración del jurado. Alba Reche sufrió la semana pasada su primera nominación, por lo que esta noche luchará por permanecer en la academia y convertirse en una de las finalistas. Para conseguir su objetivo, pondrá toda la carne en el asador, pues la artista ilicitana interpretará uno de los temas más conocidos de Beyoncé,"Crazy in love". A priori, se avecina un numerazo a nivel vocal, interpretativo y a nivel de coreografía.



La sala habilitada en el Centro de Congresos cuenta con un aforo para 340 personas. Dependiendo del resultado de afluencia, se estudiarán otras fórmulas para las próximas semanas, de cara a la final del concurso.



La gala 10

¡Habrá gira!

LaAsí lo señaló tanto el jurado y los profesores en la gala, como el público en las redes sociales. La calidad de las actuaciones ya deja ver la evolución de los concursantes a lo largo de todo el programa, y el show dejó auténticos momentazos, tanto musicales como cómicos, como la aparatosa caída de Famous, que le dieron dinamismo a la Gala 10. También hubo sorpresas, buenas y malas.por el jurado, tras un pase de "Lost On You" que no brilló como lo hizo durante los pases de micro de la semana, lo que hizo que el jurado no le diera uno de los tres pases directos para cruzar la pasarela por primera vez desde que comenzó esta edición. La noche tuvo una de cal y otra de arena para la ilicitana, pues minutos después de su valoración los profesores de la academia la salvaban de la nominación, por lo que continuará en el concurso al menos durante dos semanas más. Además, el público del Chat que se emitió después de la gala eligió su actuación como la mejor de la noche.La labor del jurado no fue fácil. De los siete concursantes que quedaron en la academia tras la expulsión de-una de las protagonistas de la noche trasel jurado tuvo que nominar a cuatro. Así que, las nominaciones de anoche se centraron más en premiar a las tres mejores que en "castigar" a las cuatro peores, ya que, en general, el nivel de las actuaciones fue muy alto. Durante el repaso de gala,ya que le afectó el resumen que hizo producción de su semana. Un vídeo donde se hablaba de la relación que terminó justo el día que entró en el curcurso y que ya dejó un momento embarazoso en la Gala 0 cuando el presentador, Roberto Leal, le preguntó por su pareja.Precisamentede su paso por OT. Tras la actuación de María, su novio aparecía en plató con una actitud que fue muy criticada por los espectadores. ¿Qué es lo que más has echado de menos de María durante su paso por el concurso?", preguntó Leal. "Su culo", respondía el joven, que no dejaba de repetirle a la concursante lo "buena que estaba". Ante ese panorama, el presentador trataba de reconducir la situación, aunque, sin quererlo, echó más leña al fuego. "Bueno, mejor entonces no te pregunto lo que haréis esta noche si sale María", bromeaba tratando de cambiar de tema. "Si quieres te lo digo", le respondía el susodicho, vaticinando una respuesta no muy apropiada para el prime time. "No no, déjalo...", espetaba el presentador, ya visiblemente incómodo, antes de que el joven pusiera la guinda al pastel: "follar, follar", gritó, con las manos extendidas al público.Al margen de esta anécdota, la gala tuvo variosFamous puso en pié al plató con una excelente interpretación de "Uptowns Funk" que le valió el pase directo para continuar en la academia. Los pases de micros ya habían dejado entrever que sería uno de los numerazos de la noche, y no defraudó. Para rematar,cuando fue a sentarse junto a sus compañeros y, al calcular mal la distancia,, entre las risas del propio concursante, sus compañeros y el presentador, que acudió a su auxilio.Por su parte, Natalia emocionó con su actuación y defendió con un sobresaliente el tema "The Scientist". La propia concursante llegaba entre lágrimas al sillón para reunirse con sus compañeros tras la actuación. Un sentimiento que contagió al público en plató y traspasó la pantalla, lo que le hizo ser una de las tres concursantes que se libraron de la nominación. Julia cerró el podio de las tres mejores actuaciones de la noche, con una versión del mítico tema de Alejandro Sanz, "¿A que no me dejas?", que supo hacer suya y empaparla de emoción.Los ligeros descontroles de Miki con sus "Promesas que no valen nada" hizo que el jurado lo pusiera en duda, aunque finalmente fue salvado por sus compañeros. No corrieron la misma suerte Sabela y Marta. Esta última, tras salvarse una semana más de la expulsión, esta vez en su duelo junto a María, que fue la novena expulsada, volverá a tener que pelear por permanecer en la academia esta semana.Otra de las sorpresas de la noche fue el, tras el éxito de la que realizaron los concursantes de la edición anterior. Los conciertosEl 3 de mayo repetirán la experiencia en Pamplona. Por el momento, A Coruña y Barcelona completan la lista de ciudades donde harán parada los 16 concursantes de esta edición, los días 24 y 31 de mayo, respectivamente, aunque se anunciarán más fechas y lugares en las próximas semanas.Uno de los temas que sonará seguro en esta gira es el himno de OT2018 que se estrenó ayer sobre el escenario y que reunió de nuevo, por unos minutos, a los 16 concursantes de esta edición. "Somos" es una canción que no solo define a los concursantes, sino que es todo un himnos a la libertad de una generación que viene luchando fuerte en favor de la igualdad, como refleja su letra.La gala de la semana que viene servirá para conocer a los dos primeros finalistas de OT 2018. La edición finalizará el 19 de diciembre, por lo que el concurso arrancará su recta final el próximo miércoles.