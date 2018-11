Alba Reche: "Elche pertenece a la provincia de Alicante, pero es otra cosa"

Momento simpático, a la par que algo surrealista, el que se vivió en "Operación Triunfo" a cuenta de las explicaciones que la ilicitana Alba Reche dio a otra concursante sobre su ciudad natal mientras comían.

"¿Entonces vives en Valencia?", le pregunta la malagueña Marta, a lo que Reche contesta explicando las tres provincias que forman parte de la Comunidad Valenciana. "Nosotros estamos en la provincia de Alicante, pero a la derecha, más pegados al mar" (???).

Con cara de confusión, la andaluza le pregunta: "¿Entonces estás en Alicante, o sea, tú vives en Alicante?". "No, en Elche. A ver, es provincia de Alicante pero Elche también es muy grande".

A Marta no parece quedarle muy claro, por lo que Alba insiste: "Pertenece a Alicante, a la provincia de Alicante, pero Elche es otra cosa". Tampoco. La malagueña se echa a reír. El resto, que sí parecen haberlo entendido, tratan de aclarárselo.

Alba Reche explica entonces que "la vida en Elche y la vida en Alicante son totalmente diferentes, en el sentido de que en cada una de las dos hay opciones a tener una vida para la que no hace falta de la otra. Sin embargo, yo voy muchísimo a Alicante, he trabajado en Alicante, he salido de fiesta en Alicante, ¿sabes? Pero no es algo que yo suela ir...".

"¿A cuánto lo tienes?", le corta otro concursante. "Media hora o menos", responde la ilicitana.