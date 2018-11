Alba Reche baja del podio de los favoritos en una gala marcada por la polémica

La concursante ilicitana de OT2018, Alba Reche, volvió a obtener un pase directo del jurado para continuar en la academia. No repitió como favorita, tras ser la más votada la semana pasada, y pese a que este año en cada gala el público ha elegido a un concursante diferente como el más votado, llamó la atención que ni siquiera fuera una de las tres más votadas. Quizás influyó el hecho de que, tras la brutal actuación de la semana pasada, en la gala de ayer el "Contamíname 2.0" que realizó junto a su compañero Carlos Right no destacó.



De hecho, este último terminó siendo uno de los nominados, junto a Marilia, salvada por el público minutos antes en un ajustadísimo duelo con Noelia. Julia, salvada por los profesores y Miki, el más votado por sus compañeros, completaron la lista de propuestos por el jurado para abandonar la academia.



La versión realizada por la ilicitana y sus compañeros pretendía acercar al público más joven el famoso tema de Pedro Guerra, quien felicitó a los intérpretes durante su visita a la academia esta semana. No obstante, "la Reche" y "Right" se quedaron a mitad de camino, con una versión descafeinada a la que le faltó fuerza. Aun así, el jurado quiso destacar, "pese a los fallos", el "magnetismo" y la calidad interpretativa de la concursante de Elche, librándola una semana más de las nominaciones.







El favorito de esta semana fue Famous, tras una interpretación en solitario de "Nobody but you", la canción que representó a Austria en el pasado festival de Eurovisión. Una actuación que prometía desde los primeros ensayos, y que no defraudó. Otra de las tres favoritas fue Natalia, quien interpretó en solitario "Flames", de Sia. La tercera de la lista fue Sabela, quien cantó junto a Miki "No olvidarme de olvidar, de Rosana junto a Carlos Rivera.



La gala de anoche supuso traspasar el ecuador del programa, de cara a la final que tendrá lugar en la última quincena de diciembre. Noelia, una de las mejores voces de la edición, abandonó el formato, tras una interpretación de "Stone cold", de Demi Lovato. Lo hizo con un 50,2% de los votos, lo que dio una idea de lo ajustado del duelo.



Polémica

ESTOY FLIPANDO MUCHO AHORA MISMO!!! YA SE SABE QUIÉN ES EL FAVORITO DE LA GALA DE HOY EN OPERACIÓN TRIUNFO, LOS QUE VAN A SEGUIR... #OT18Gala7 pic.twitter.com/WA1IYeN5gJ — Gab. (@GabbbDemi) 7 de noviembre de 2018

No son las votaciones, es una previsión basada en como lo han hecho en ensayo. Tiene marcados 6 concursantes en duda... SOSPECHA MÁXIMA!!!!! https://t.co/UYFVQ41eDI — Tinet Rubira (@tinetr) 8 de noviembre de 2018

Firma de discos en Alicante

Un millón de visitas

La gala 7 de OT2018 se vio salpicada por la polémica desde el inicio. Laen la cuenta oficial del programa, en una foto que pretendía dar a conocer el nombre de la cuarta integrante del jurado, Brisa Fenoy, acabó levantado ampollas tras mostrar ely de alguno de los concursantes que estarían propuestos para abandonar la academia, antes incluso de que empezada la gala. En esas indicaciones para Fenoy,El problema fue que los cuatro que estaban nominados, estaban dentro de esa lista.El productor, Tinet Rubira, explicó que se trataba de una estimación que realizan en base a los ensayos del día anterior, pero que todo puede cambiar durante la gala.propuestas para abandonar la academia. En cuanto al favorito, señaló que se da en casos donde está muy destacado y se prevén pocos cambios. De hecho, y para aclarar dudas, ayer se dio por primera vez el porcentaje de votos del favorito, donde Famous doblaba el dato de las otras dos más votadas.Por otra parte, y tras el éxito de las firmas de discos la semana pasada, el programa ha organizado nuevas citas con los concursantes expulsados. Una de ellas será en Alicante, en el Centro Comercial Puerta de Alicante, y tendrá lugar mañana a las 17.30 horas. Así, Dave, Damion y la recién expulsada Noelia.Pese al pequeño bajón de la concursante ilicitana, su actuación de la semana pasada, una brutal versión de, ha conseguido en menos de una semanaconvirtiéndose en el vídeo más viral de la edición. Otras actuaciones también han superado estas cifras, pero han necesitado varias semanas para alcanzar ese volumen de visualizaciones.