Así se hace un videocurrículum

Tener un buen currículum no es suficiente hoy en día para acceder al mercado laboral. Los expertos en recursos humanos también destacan la importancia de contar con un videocurrículum para mejorar la carta de presentación, y mostrar de una forma diferente y más real las habilidades del aspirante. Además, esta opción permite a las empresas conocer mejor al aspirante antes de concertar una entrevista personal.

Las personas que han pasado por el Foro Elxemplea, organizado por la Concejalía de Promoción Económica, han tenido la oportunidad de hacerse un videocurrículum con el asesoramiento de Antonio Paniagua que explica que "un minuto y medio es más que suficiente para presentarse correctamente", en lo que supone una oportunidad para mostrar habilidades, más allá de las que se plasman de forma tradicional en un currículum de papel.

Entre las personas que han aprovechado esta oportunidad está la ilicitana Rosa María Mira, que ha explicado que "después de tener tres hijos he decidido volver a trabajar". Rosa María ha reconocido que "es la primera vez que me hago un videocurrículum, espero que me salga bien y encuentre un empleo".



Claves

Un videocurrículum debe presentar al aspirante con buena apariencia. El aspirante debe presentarse con seguridad y explicar brevemente su formación. También es importante explicar cuáles son sus preferencias laborales, y sus capacidades para afrontar el puesto que desea ocupar. Por último, se deben proporcionar los datos de contactos y despedirse.