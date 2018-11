Muere el músico ilicitano Angel Alfosea

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche acaba de confirmar el fallecimiento del músico ilicitano Ángel Alfosea, de 49 años, "una persona muy vinculada al mundo de la cultura en Elche", explica en un breve comunicado en el que añade que "Alfosea ha sido un artista y una persona excepcional que siempre ha colaborado con la Concejalía de Cultura y que siempre tenía una sonrisa en la cara. Es una enorme pérdida para la ciudad y para el mundo de la cultura".





Alfosea había cumplido 49 años el pasado mes de octubre, según sus datos biográficos, recogidos en la web de la Cátedra Pedro Ibarra, en 1992 decide montar "R que R", un grupo donde interpretar sus propias canciones como guitarrista y vocalista. Compaginando sus estudios de música en el Conservatorio Municipal de Elche, en 1995 graba su primer disco, "Plata Negra", publicado por una compañía discográfica catalana del que se venden los cinco mil ejemplares fabricados. Posteriormente graban su segundo disco, "Bis" en un estudio de Barcelona, pero éste no se presentará hasta 2000. El buen directo de la banda les lleva por salas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.



Tras la disolución del grupo en 2003, Ángel Alfosea, continúa ligado con la música, pero esta vez como compositor para bandas sonoras de teatro, publicidad, vídeos promocionales o como arreglista de otras formaciones. En 2008, vuelve a meterse en el estudio para grabar su tercer disco: "Lo mejorcito de cada casa". Este fue su primer proyecto en solitario con diez canciones inéditas, grabadas por veinticuatro músicos de los muchos que se ha encontrado en su carrera y que presentó en el Gran Teatro de Elche en enero de 2009. En 2010 edita un doble DVD, con entrevistas, fotos y videoclips que reflejan su dilatada carrera y la grabación en directo de la presentación de su disco "Lo mejorcito de cada casa".



En febrero de 2012, se presenta "Ahora", el cuarto trabajo discográfico del prolífico músico ilicitano, con doce canciones nuevas que actualmente se encuentra presentando por salas de todo el territorio nacional, junto a algún tema nuevo que incluirá en un futuro no muy lejano en lo que será su quinto disco.



El pasado mes de febrero presentó su último trabajo en el Gran Teatro. Esta es la entrevista que realizó nuestro compañero Borja Campoy





El domingo saldrá a la venta su disco Cançons populars d'Elx , ¿qué ofrece en él?

Es una recopilación de las canciones que forman la tradición de Elche. He hecho una revisión musical, utilizando los instrumentos tradicionales para que no pierdan su sentido original. La grabación tiene la calidad de cualquier disco. Hacía 30 años que no se grababa nada igual. Estas canciones, a los de mi generación, nos las cantaban nuestros padres y abuelos. El problema es que nosotros no se las hemos cantado a nuestros hijos. Me encuentro con muchos niños que no tienen ni idea de su existencia. De esta manera será difícil que las canciones populares lleguen a la próxima generación.

Alcanzado este punto, ¿es el momento de reivindicar la cultura popular ilicitana?

Sí, ese es el primer objetivo que hemos perseguido a la hora de grabar el disco. Queremos que las canciones se conozcan y se trasmitan a las generaciones que vienen detrás, porque se están empezando a perder. La gente sólo conoce el Xe que agust de cantarla durante las fiestas y poco más. Del Venim de la mar sólo se saben el estribillo y el resto lo tararean. Es un patrimonio nuestro, que hemos creado aquí sin que nadie nos lo impongan y no queremos que se pierda.

El disco será presentado en un concierto en el Gran Teatro, ¿cómo lo afrontará?

Pretendemos que venga el público más mayor, que conoce las canciones, el de mi generación, que también le suenan, y los más jóvenes, para que las aprendan. No queremos que sea un concierto aburrido, más bien lo contrario, buscamos hacer algo divertido, con lo que pueda disfrutar desde un niño hasta un jubilado. Tocaremos las piezas del disco y ambientaremos el escenario con fotos históricas de Elche. También haremos mención a personas que han estado vinculadas a la cultura de la ciudad.

Para la grabación han utilizado instrumentos originales como la bandurria o el laúd, ¿qué le ha parecido esto?

Sí, hemos utilizado los instrumentos de la época, los que sonaban en cualquier reunión o salida al campo. Hemos apostado por ello para que las canciones suenen igual que entonces. Pero la grabación del disco tiene calidad. He contado con músicos que están acostumbrados a tocar la bandurria, el laúd o el acordeón y eso se ha notado positivamente en el resultado final.

¿Cómo han aguantado el paso del tiempo las canciones?

Algunas lo han aguantado mejor que otras. Hay que tener en cuenta que son canciones que tienen unos cien años. Muchas se han mantenido y otras se han ido perdiendo con el paso del tiempo. A la gente mayor también le cuesta recordarlas.