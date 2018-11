¡Felipe, vuelve!

Hace unos días nuestra vicepresidenta del gobierno, Dº. Carmen Calvo Poyato, se entrevistó en el Vaticano con el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, para tratar algunos asuntos relacionados con la Iglesia en España.

Entre esos asuntos estaba el de la postura vaticana ante la exhumación de los restos del último Jefe del Estado anterior a la democracia actual. Estimo que era para promocionar al partido de la visitante ahora que empieza la larga carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas del 2018 (Andalucía) y del 2019, así como las nacionales del 2020, si es que no se celebran antes.

Y aunque estudió en el Colegio de las Madres Escolapias y se doctoró en Derecho Constitucional no estuvo a la altura de recordar un pasaje del evangelio de S. Lucas (20, 22-24) en que la trampa que querían ponerle a Jesús era la misma que ella probaba ver si caía la Iglesia como institución. Hace 2000 años los escribas y fariseos le propusieron al Mesías: "¿Nos es lícito dar tributo al Cesar, o no?". Su intención era malévola, retorcida y portadora de posibles logros para ellos, porque si decía que sí, el pueblo subyugado y expoliado por los romanos se apartarían de Él y si decía que no, lo denunciarían y sería inculpado por rebelión. Pero (y sigue S. Lucas) "más Él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron: de César. A lo que les replicó: Pues dad al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios".

Y esto se ha vuelto a repetir ahora. Si la Iglesia se oponía al traslado de los restos mortales en cuestión, tras la exhumación del Valle de los Caídos, sería tachada de nada bueno y los adjetivos hubieran sido engrandecidos por socialistas, podemitas y otras entidades semejantes, y si decía que no debían ser enterrados en la Catedral de La Almudena los que así lo desean, además de sus familiares, creerían que se trataba de una injerencia de la propia Iglesia ya que está vigente el artº 5.1 del Acuerdo España-Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, del 3 de enero de 1979 siendo este Acuerdo un Tratado Internacional y por tanto reflejado en los artículos 95 y 96 de nuestra Constitución.

El resumen de la entrevista fue que el Cardenal Parolin le confirmó que no había oposición posible a la exhumación, pero que la otra propuesta era problema del gobierno español y la familia del finado.

No obstante el cardenal arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro y el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal D. Ricardo Blázquez pondrán toda su buena voluntad por mediar en el entendimiento de las partes sin ejercer presión alguna.

En la prensa se harán hasta el momento de la publicación de la presente, conjeturas, opiniones más o menos acertadas y/o precisas, pero creo no equivocarme al decir que aunque la jerarquía eclesiástica medie entre los dos extremos de una misma cuerda la solución está en las leyes vigentes, de ahí el deseo de modificar la Constitución, el de abolir leyes y el de proponer otras para conseguir una erradicación del sentir de la media España a quien Machado hizo mención en uno de sus poemas.

Ante tales circunstancias sólo me queda gritar: ¡Felipe, vuelve y pon cordura a los que lideraste!