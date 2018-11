Los retos del varón

«Me está cambiando mi forma de ser. Vengo de una visión muy tradicional y me estoy dando cuenta de que en mi familia se ha funcionado de forma muy patriarcal. Lo de levantarse solo las mujeres a recoger los platos y los comentarios que se hacen los hombres en el trabajo o con los amigos son solo algunos ejemplos». El que habla es Octavio Cuerda, uno de los alumnos de un novedoso taller en Elche, impensable probablemente hace unos pocos años, denominado Taller de Padres. Pero no se trata de esas sesiones que se dirigen a los progenitores de alumnos para saber relacionarse mejor con sus hijos. Aquí lo de padres no es genérico, sino que solo se debe tomar en su acepción masculina, porque de lo que se trata es de ayudar a formar a los varones en diversos conceptos y dimensiones que van mucho más allá del machismo, la igualdad o la violencia de género.

«La temática me pareció muy interesante. Yo trabajo en esto desde hace algún tiempo y me apunté para mejorar profesionalmente y encontrar personas que tengan interés en lo mismo», explica por su parte Marcos Nauhardt, otro de los alumnos aquí, pero profesor del ciclo superior de Promoción de Igualdad de Género en el instituto Victoria Kent.

La Casa de la Dona de Elche acoge este Taller para Padres, una iniciativa que se ha puesto en marcha por primera vez en la ciudad, de nueve semanas de duración y que incluye otras tantas sesiones desde octubre hasta diciembre.

Los objetivos aquí son comprender el proceso de construcción de la masculinidad, estimular el ejercicio y compromiso de la paternidad o apoyar los procesos de cambio que están llevando los propios varones hacia modelos de pareja más igualitarios, entre otros muchos.

Pero también incentivar una ética de la igualdad que ayude a detectar y desprenderse de los privilegios masculinos, así como generar un efecto multiplicador en el resto de la comunidad, a través de la producción y difusión de contenidos digitales.





Crianza

La iniciativa, que lleva por epígrafe «Retos de compartir la crianza», se desarrolla mediante dinámicas grupales, exposiciones dialogadas, trabajos en pequeños grupos o elaboración de contenidos digitales.

Francisco Panalés, trabajador social, asume aquí el papel de profesor o tutor y es el que se encarga de tirar del carro y ayudar a los hombres a «abrir lo ojos» aún más en esta realidad tan sensible. Él también ha sido, junto con los alumnos, uno de los promotores de la denominada «rueda de hombres», un grupo de personas que el pasado 20 de octubre, en la plaza de El Raval, quisieron dar un paso adelante para señalar la violencia de género, todo ello con el lema: el silencio te hace cómplice.

Este dinamizador y formador especializado en masculinidades y equidad concreta que esta «rueda de hombres» en El Raval se planteó en el seno del Taller para Padres, a semejanza de la Coordinadora Feminista de Elche, que los días 25 de cada mes se concentra en la Plaça de Baix para manifestar el rechazo a la violencia ejercida contra las mujeres y pedir soluciones.

«También estoy conociendo diferentes experiencias de otros padres y me permite tener otra visión de la paternidad», apunta en cualquier caso Octavio, integrante de este taller, que cuenta con algo menos de una decena de asistentes.

La formación está estructurada en tres bloques: modelos de paternidad, nuevas masculinidades y contenidos digitales. La metodología es activa y participativa y a través de dinámicas grupales. También se impulsan exposiciones dialogadas, trabajos en pequeños grupos, puesta en común, visualización de vídeos, películas y elaboración de contenidos digitales. Además, se ha decidido crear un grupo de Whatsapp para estar más en contacto e incluso un blog donde compartir contenidos.

El profesor de instituto afirma que nota que los jóvenes sí han cambiado para bien en temas de igualdad de género. «En nuestra época no nos cuestionábamos estas cosas, las veíamos como normales. Hoy en día creo que la juventud sí se cuestiona esos patrones de género. ¿Qué luego los reproducen? Pues sí, porque vivimos en una sociedad que es como es», añade.

«Lo más enriquecedor es compartir experiencias personales y ver que las dudas que yo tenía también son compartidas por otras personas. No eres una persona rara por pensar que hay que cambiar roles y renunciar a los privilegios de patriarcado. Se vive mejor en igualdad», concluye Marcos. Los interesados en este taller aún pueden apuntarse en el correo igualdad@elx.es o en el teléfono 966659213.