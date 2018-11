"La llorona" Alba Reche, elegida como favorita tras una brutal actuación

Se cumplieron las previsiones. La ilicitana Alba Reche consiguió anoche proclamarse como la favorita del público con una brillante interpretación de "La llorona", la ranchera de Chavela Vargas. Una actuación que despertó los elogios del público desde el primer pase de micros donde la concursante de OT2018 demostró una fuerza interpretativa y vocal que no había sacado a la luz hasta ahora. El esfuerzo tuvo su recompensa, y tras varias semanas en las que había estado entre los tres más votados, consiguió por primera vez que el público la eligiera como la favorita, y pudiera cruzar la pasarela hacia la academia, para continuar dos semanas más de concurso, sin tener que someterse al dictamen del jurado.

Lo cierto es que su actuación fue de las más esperadas de la noche pues durante los ensayos en la academia se pudo intuir que sería lo que finalmente fue: la mejor actuación de la noche. También era la primera vez que la de Elche cantaba sola, y supo sacarle partido para que su voz brillara. La ovación del público y los gritos pidiendo que fuera la favorita solo calentaron el ambiente para un resultado más que esperado.

Así, la ilicitana protagonizó una gala, la sexta ya del programa, en la que también hubo otras actuaciones que brillaron, como la de Miki y Natalia. Ambos interpretaron "Shallow", uno de los temas estrella de la recién estrenada "Ha nacido una estrella", la película que tiene a Lady Gaga como protagonista junto a Bradley Cooper, el otro intérprete del tema en la ficción. Pese a que era otra de las más esperadas porque había sobresalido en los ensayos de la semana, el jurado nominó a Miki, con el argumento de que la interpretación de Natalia lo había eclipsado. Una valoración con la que no coincidieron los profesores, que acabaron salvándolo, ya que "solo has desafinado una frase al final", por lo que consideraron que el número de ambos estaba a la altura.

La otra gran sorpresa de la noche fue la interpretación de Sabela, que también cantó en solitario. En su caso, defendió "Set fire to the rain", un potente tema de Adele que defendió con soltura en el escenario y le valió el elogio del jurado y el pase directo a la academia.

La gala de ayer sirvió también para despedir a Damion, que no logró convencer al público con su actuación. Marta, la otra nominada, se impuso a su compañero, con una correcta interpretación de "Leave me alone", de Michael Jackson, que la libró esta semana de la lista de los cuatro nominados y le valió el beneplácito del jurado para seguir en la academia.

No corrieron la misma suerte María, con una floja interpretación de "1, 2, 3", de Sofía Reyes, Marilia, que cantó con Carlos Right "Lucky", de Jason Mraz y Ximena Sariñana, y Noelia, que defendió "Tú y yo volvemos al amor", de Mónica Naranjo. El ya mencionado Miki, salvado por los profesores, completó la lista, que se redujo solo a Noelia y Marilia cuando los compañeros salvaron a María. Alba Reche fue quien tuvo que deshacer el empate entre Noelia y María, que recibieron los mismos puntos. Sin embargo, el voto de la favorita vale doble en caso de empate, y la ilicitana salvó a María. Noelia y Marilia competirán así por un puesto en la academia esta semana.

La gala del próximo miércoles, la número 7, marcará el ecuador del concurso y el inicio de la cuenta atrás para la gran final. Mientras tanto, los concursantes se darán este fin de semana un baño de masas con la primera firma de discos de esta edición. Los exconcursantes firmarán mañana viernes en Murcia y Málaga, y los concursantes lo harán el sábado, repartidos entre Madrid, donde estará Alba Reche, Barcelona y Zaragoza.