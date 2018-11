Un año de cárcel al exabogado del Defensor del Paciente por quedarse dinero de un cliente

Ni una semana ha necesitado la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, para condenar al exletrado Raúl Díez Castillo a un año de prisión por un delito de apropiación indebida, al quedarse 5.600 euros que le cobró a un cliente para encargar unos informes periciales, lo que nunca llegó a hacer, dentro de una investigación por una supuesta negligencia médica. El tribunal ilicitano celebró el pasado miércoles, día 24, el juicio, y la sentencia fue notificada a las partes hace dos días, el 30. Además del año de prisión, la sentencia le condena a abonar 11.600 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil. Una cifra que supone más del doble que la cantidad de la que se apropió.

El tribunal también condena a Díez Castillo a una multa de 3.240 euros por un delito de deslealtad profesional, por lo que también lo inhabilita durante dos años para ejercer la abogacía -el Colegio de Abogados de Elche ya lo expulsó en 2015-. El abogado de la defensa, Manuel Mata, señaló ayer que estudiarán interponer recurso contra este fallo, al no estar de acuerdo con los delitos por los que se condena al exletrado.

Lo cierto es que Díez castillo no dio ninguna explicación durante el juicio de para qué había pedido a su cliente una provisión de fondos para pruebas periciales que no iba a practicar, ni por qué no devolvió el dinero una vez concluyó el procedimiento y no lo usó para esas pruebas. Además, 600 de esos 5.600 euros eran para, en teoría, pagar a la procuradora, pero la factura la terminó abonando su cliente al desaparecer el acusado sin realizar el pago.



Causas

Esta es la primera causa que se juzga contra Raúl Díez Castillo, pero no es la única que mantiene abierta. El juicio se celebró tras haber sido detenido hace un mes por la Guardia Civil después de que uno de los integrantes de la asociación de afectados por el exletrado le montara un dispositivo de seguimiento para localizarle. El exletrado continúa en prisión, pese a que su detención fue, en un principio, para garantizar su asistencia al juicio celebrado la semana pasada.

Según las denuncias presentadas y cuyos casos están pendientes de juicio, Díez Castillo habría utilizado su condición como letrado del Defensor del Paciente para perpetrar estos engaños. La entidad lo despidió en 2011 al tener conocimiento de las primeras denuncias. El próximo caso que se juzgará será el 26 de noviembre, esta vez en un juzgado de lo Penal de Alicante. Desde el colectivo que representa a los afectados por el exletrado esperan que esta vez sí se presente al juicio, y acogieron esta sentencia con esperanza.