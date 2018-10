El Supremo confirma catorce años de cárcel a un hombre que mató a su pareja a bastonazos

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 14 años de prisión a un hombre que mató a su pareja a bastonazos tras una discusión en septiembre de 2014 en San Miguel de Salinas. La acusación había interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), al considerar que el caso debía considerarse como un asesinato porque no se había tenido en cuenta la agravante de alevosía, y y no como un homicidio, como dictó la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, y ratificó en su día el Tribunal Superior de Justicia. La defensa del acusado, ejercida por el letrado Iván Lorente, del despacho Selva&Lorente, rechazaba elevar la acusación. Finalmente, el TS ha ratificado que el caso fue un homicidio. La sala entiende que lo que solicita la acusación es realizar una nueva valoración de la prueba, lo que no cabe en esta instancia.

Los hechos ocurrieron, según la sentencia, tras mantener el hombre, de 73 años y la víctima, de 71, una discusión en la vivienda que ambos compartían en San Miguel. En el transcurso de la misma, éste se acercó a la mujer y la golpeó de forma reiterada con el bastón que utilizaba para andar hasta causarle la muerte. Después ocultó su cadáver y denunció su desaparición. Según el fallo judicial, el asesinato se produjo el 14 de septiembre. Al día siguiente, el hombre tuvo la sangre fría de acudir a varios establecimientos de la vecina urbanización de Ciudad Quesada, en Rojales, preguntando por ella. Más tarde acudió a la vivienda de la mujer, en la misma urbanización, para recibir unos muebles que estaba esperando.



Cadáver

Después, metió el cadáver de la víctima en el coche y lo llevó hasta un paraje en Algorfa, donde cavó un hoyo y escondió el cuerpo entre ramas y restos de árboles. Dos días después, acudió al cuartel de la Guardia Civil de San Miguel de Salinas y denunció la desaparición de la mujer. Durante varios meses, mantuvo esta tesis y no fue hasta el 9 de marzo de 2015, cuando las pesquisas de la benemérita dieron sus frutos y lo detuvieron tras confesar el crimen y el lugar donde había ocultado el cadáver.

Un jurado popular condenó al acusado por homicidio, pero la acusación particular, que representa a los hijos de la víctima, pidió que el caso fuera considerado como asesinato y ante las dos instancias superiores pero sin lograrlo.