El PP se abstiene de declarar Elche libre de fascismo y racismo y se escuda en que el Ayuntamiento carece de competencias directas

Elche ha sido declarada ciudad libre de fascismo, racismo y xenofobia. Y lo ha sido así tras una moción presentada por Compromís en el pleno del lunes, que contó con el respaldo de todos los grupos de la Corporación municipal, excepto del PP. Los populares decidieron abstenerse de la votación y no decir ni sí ni no. Simplemente se abstuvieron y no dieron ningún motivo entonces. Su apuesta por mantenerse en margen en un asunto como el racismo, la xenofobia y el fascismo no ha quedado exenta de polémica.

Los populares se escudaron ayer en que no apoyaron la moción de Compromís porque creen que el Ayuntamiento carece de «competencias directas» en determinados asuntos. Como ejemplo, no comparten que el Ayuntamiento tenga que asumir funciones como hacer una campaña permanente antirumores, comunicar a la fiscalía antidiscriminación un relato de los hechos mencionados o tomar medidas jurídicas necesarias ante una denuncia. Estas son algunas de las propuestas que contiene la moción de Compromís. Aunque desde el PP manifestaron ayer su «rechazo absoluto» al racismo, fascismo y xenofobia, apuntaron a que esas funciones son competencia directa de las fuerzas de seguridad y de la Justicia, quienes, a juicio de los populares, son los que tienen que perseguirlo. Lo que sí que defienden es que el Consistorio, como cualquier otro ciudadano, comunique a la Policía cualquier denuncia que le pueda llegar.

Compromís llevó al pleno esta propuesta al asegurar que en la ciudad han proliferado actividades propagandísticas que promueven el odio hacia las minorías. Entre las medidas aprobadas se encuentra la creación de normativas para prohibir actividades discriminatorias en espacios públicos.