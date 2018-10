La Policía Local de Elche alerta de una fiesta sin autorización para Halloween en el Parque Municipal

La Policía Local de Elche ha anunciado esta mañana la prohibición de una fiesta de Halloween programada para esta noche y que no contaba con la pertinente autorización. El evento, organizado por una protectora de Alicante bajo el nombre de "Bosque del terror" promocionaba una especie de yincana en el Parque Municipal, con un "arsenal de criaturas monstruosas con hambre de cerebros viven aquí y la única forma de salvarse es pasar una serie de pruebas, obstáculos y circuitos". La recaudación, anunciaba la ONG en redes sociales, estaba destinada a "autogestionar la ONG Alicante Animal Save y destinar una parte al Santuario Espíritu Libre de Murcia que están pasando por una situación un tanto complicada".





Actividades como la que se #publicita en la imagen a través de Facebook, que además "cobra entrada", NO tienen #autorización... ni se realizarán.



???? Si tienes #dudas sobre algún evento, tanto los negociados del @ajuntamentelx como nosotros, trataremos de #resolverlas pic.twitter.com/n7TdaG2jt1 — Policía Local Elche (@policiaelche) 31 de octubre de 2018



Dispositivo policial

Tras la publicación de la Policía Local en las redes, donde aseguraba quela ONG ha emitido un comunicado, también a través de las redes sociales en el que ha comunicado la suspensión de la fiesta. "Sentimos comunicar que la actividad del Bosque del Terror no se realizará hoy ya que se nos requiere una autorización que previamente no era requerida y no teníamos constancia de ello. A las 19:30 estaremos allí para hablar con el cuerpo policial y aplazar el evento para el día 17 de Noviembre (sábado). Quien haya efectuado el pago de su entrada puede quedar reservada, de lo contrario, si alguna persona no quiere/puede acudir ese día se le devolvería el dinero sin problema".El colectivo mantiene, eso sí, la cena vegana que pensaba ofrecer tras la actividad. Desde la Policía Local han animado a los ciudadanos a consultar con el Ayuntamiento o en la Jefatura cualquier duda sobre eventos autorizados para evitar sorpresas. Ya está todo listo en Elche para disfrutar durante la tarde y la noche de hoy de la celebración de Halloween. Eso sí, el objetivo que se ha marcado la Concejalía de Fiestas es que se viva una jornada con civismo y sin incidentes que lamentar. Durante los últimos años el verdadero "terror" de este día ha venido de las gamberradas de adolescentes que se han dedicado a lanzar huevos y harina por las principales calles del centro y por otros puntos de encuentro, como son la Plaça de Baix o el Centro de Congresos. Por este motivo, ya está preparado un dispositivo especial, formado por una treintena de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional que, desde primera hora de la tarde de hoy, se desplegarán por las zonas más calientes.«Tenemos que minimizar esta costumbre incívica hasta que consigamos erradicarla», apunta el concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana, José Pérez. «Este tipo de actitudes solo aportan perjuicio a la ciudad, sobre todo en materia de limpieza», añade el edil, antes de hacer un llamamiento a disfrutar de la fiesta de manera responsable, sin que los huevos y la harina, que en muchas ocasiones acaban en los escaparates de los comercios, se conviertan en los principales protagonistas de la jornada de ocio.Los agentes de Policía Local y Nacional que durante primera hora de esta tarde se repartan por el centro de la ciudad se encargarán de requisar todo el material que consideren que puede empañar la celebración de Halloween, así como de imponer sanciones en los casos en los que se vaya más allá de los límites legales. El año pasado, sin ir más lejos, el dispositivo policial se incautó de 615 aerosoles, 409 huevos, una treintena de bengalas e, incluso, de un bate de béisbol, lo que confirma que para algunos la fiesta se les puede ir de las manos, llegando a rozar las situaciones violentas.