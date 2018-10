¿Por qué el PP se abstiene de declarar Elche libre de fascismo, racismo y xenofobia?

Elche ha sido declarada ciudad libre de fascismo, racismo y xenofobia. Y lo ha sido así tras una moción presentada por Compromís en el pleno de ayer, que contó con el respaldo de todos los grupos de la Corporación municipal, excepto del PP. Los populares decidieron abstenerse de la votación y no decir ni sí ni no. Simplemente se abstuvieron y no dieron ningún motivo entonces.

La propuesta presentada por la formación de Mireia Mollà y aprobada por el pleno apunta a aplicar normativas, licencias de actividades en vía pública y ordenanzas de espacios públicos que conduzcan a la prohibición de cualquier actividad discriminatoria que fomente el odio a determinados grupos de población por motivos étnicos, de procedencia o de orientación sexual, etc. También contempla realizar de oficio las indagaciones pertinentes para verificar el cumplimiento de estas normas; tomar medidas jurídicas necesarias; poner en marcha una campaña permanente antirumores; comunicar a la Fiscalía Antidiscriminación un relato de los hechos que pudieran producirse, entre otras medidas.

Hoy desde el PP han dado explicaciones a su decisión de mantenerse al margen en la delaración de la ciudad como zona libre de fascismo, racismo y xenofobia. Desde el grupo municipal aluden a que comparten el grueso de la propuesta de Compromís y que rechazan de "forma absoluta" el racismo, el fascismo y la xenofobia, pero reconocen que hay puntos que no comparten. "No nos parece competencia directa del Ayuntamiento hacer una campaña permanente antirumores, comunicar a la fiscalía antidiscriminación un relato de los hechos mencionados o tomar medidas jurídicas necesarias", ha reconocido el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Vicente Granero, en nombre de los concejales populares.

El PP apunta a que las fuerzas de seguridad y la Justicia tienen la competencia directa en estas funciones, que propone Compromís. "Quien tienen que perseguirlo son las fuerzas de seguridad", apunta Granero, quien señala que "nos genera dudas que personal municipal tenga que dedicarse a algo que no es competencia directa del Ayuntamiento". Aseguran, por otro lado, que "la Administración local sí que tiene la obligación, como cualquier ciudadano, de remitir a la Policía cualquier denuncia", pero tienen dudas de que pueda haber personal especialmente dedicado a esas funciones.

La moción

Para la portavoz adjunta del grupo municipal, Esther Díez, "las administraciones han de velar por el respeto a los derechos humanos, así como la igualdad de derechos y deberes, garantizando así una ciudadanía basada en el pluralismo y el civismo como norma de convivencia, así como unas condiciones sociales que garanticen la igualdad de oportunidades efectiva, junto a la eliminación de toda discriminación a causa de condiciones o circunstancias arbitrarias".

Asimismo, la portavoz ha indicado que hay "preocupación en el municipio donde desde hace un tiempo han comenzado a realizarse actividades propagandísticas que promueven el odio hacia las minorías, muy especialmente hacia aquellas que provienen de otros países, pertenecen a otras etnias o profesan otra religión distinta a la mayoritaria. Dichas actividades tienen como base una ideología racista que se apoya en la difusión de rumores falsos, sin ningún fundamento, respecto a la población inmigrante y perteneciente a alguna minoría, con tal de culpabilizarlos de la crisis social y económica, y cuyo objeto último es la división de la sociedad y la promoción de política antidemocrática".

Es por ello, que desde el grupo municipal de Compromís per Elx se llevará al debate del pleno esta moción, con la que busca contar con el apoyo de todos los grupos y poder velar desde las administraciones por los derechos humanos de todas las personas, "porque es una responsabilidad pública garantizar que todas las personas tengan derecho a vivir con seguridad, dignidad y autonomía, libres de explotación, de maltratos y de todo tipo de discriminación, y a desarrollar libremente su personalidad y sus potenciales personales", asegura la formación.