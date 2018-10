El alcalde acusa a la oposición de "mala fe política" por frenar las ayudas al IBI

El alcalde, Carlos González, ha culpado hoy a la oposición de actuar "con mala fe política" por negarse a aprobar las ayudas del IBI de las que dependen 6.000 familias. PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche rechazaron ayer dar su apoyo a una modificación presupuestaria para ampliar las prestaciones porque iban aparejadas al aumento del gasto en otras Concejalías como Cultura, Fiestas, protocolo y propaganda.

Sin embargo, el primer edil ha comparecido hoy, junto a la edil de Hacienda, Ana Arabid y a la edil de Movilidad y representante de Compromís, Esther Díez, para arremeter contra la oposición por frenar el pago de las ayudas de 150 euros. Ha calificado su postura en el pleno de "caprichosa, arbitaria e injustificada".

También ha reconocido que podrían haber llevado al pleno por separado la ampliación de las ayudas del IBI y por otro lado el incremento del gasto de otras partidas. No obstante, ha dicho que lo podrían haber hecho así si la oposición lo hubiera planteado en la comisión de Hacienda anterior al pleno "en lugar de estar muda".

Tras el bloqueo de ayer en la sesión plenaria, el equipo de gobierno ha anunciado que el viernes, 9 de noviembre, convocará un pleno extraordinario para aprobar el aumento de las ayudas para bonificar el IBI.

Desde Compromís, Esther Díez, ha lamentado que la oposición ponga "por delante intereses políticos frente a los intereses de las familias" y ha admitido que podrían haber "presentado alternativas" antes del pleno, donde ayer se negaron a apoyarles.

Reacciones oposición

Desde el PP, su presidente, Pablo Ruz, ha exigido esta mañana al tripartito que "no engañen a los ilicitanos, que no vendan unas modificaciones de ayudas que en realidad no lo son, y que modificaciones presupuestarias trampa. No vamos a permitir que despilfarren el dinero de los ilicitanos en autobombo y propaganda a dos meses de terminar el año". Los populares se han mostrado partidarios de aprobar las ayudas al IBI y han pedido un pleno extraordinario.