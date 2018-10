La UMH acerca la cultura a todos los rincones de la provincia

Exposición «All appears to be normal», en el edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche

Actividades para todos los públicos y todos los gustos. La nueva programación del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández (UMH) incluye un sinfín de propuestas gratuitas, dirigidas a la comunidad universitaria y al público en general.

La UMH dio el pistoletazo de salida a su programación cultural con la inauguración de las muestras "All appears to be normal" y "M", ambas ubicadas en las salas de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. A éstas se sumarán muchas más que se inaugurarán a lo largo del curso en diferentes espacios de la Universidad.

Futuros actores

Entre las apuestas culturales de la Universidad Miguel Hernández que se prolongarán durante el curso se encuentran las actividades de Artes Escénicas.

Practicar frente al espejo o expresar emociones son algunos de los ejercicios que realizan los futuros actores, dentro de las actividades de Artes Escénicas de la UMH. Una forma divertida de dar a conocer la ya veterana Compañía de Teatro de la Universidad, integrada por estudiantes.

Además, la UMH ha programado para el próximo mes el curso teatral "Herramientas básicas para la actuación" para aprender a desinhibirse mediante juegos, así como el de "Crea tu propio personaje", un curso dirigido a alumnos más aventajados, que arrancará en marzo. Ambas actividades se impartirán en los cuatro campus de la UMH y son gratuitas para la comunidad universitaria.

En el terreno musical...

Por su parte, el Coro Universitario Ensemble Vocal Pneuma ha dado la bienvenida al nuevo curso entre violines y calentamientos de voz, mientras que la Joven Orquesta JOUMH se prepara para el estreno de su nueva edición, que arrancará el 31 de octubre con un concierto al aire libre en los exteriores del edificio Altabix del campus de Elche.





El Coro Universitario Ensemble Vocal Pneuma ha dado la bienvenida al nuevo curso entre violines y calentamientos de voz.

Más de 40 cursos de invierno

De forma paralela, la UMH ha presentado la nueva oferta de los de Cursos de Invierno. "Lenguaje de signos", "Monitor de parque zoológico", "Teatro" o "Igualdad y género" son algunos de los más de 40 cursos que se desarrollarán hasta mayo, dentro y fuera de los cuatro campus de la Universidad.

A todas estas propuestas se suman otras muchas más que completan el abanico de actividades culturales de la Universidad Miguel Hernández. Más información en http://cultura.umh.es/es

Música, debats, mostres i cinema en valencià

La UMH també té una àmplia oferta cultural en valencià. Entre les diferents propostes, la Universitat continua amb les seues tradicionals sessions de cinema, unes dirigides al públic infantil, com és el Cicle de Cinema Infantil en Valencià, i unes altres per als adults, el conegut com Cicle de Cinema en Valencià, que ha arrancat aquesta setmana la seua programació amb la projecció de la pel·lícula Jean-François i el sentit de la vida.

Així mateix, la UMH organitza unes sessions de cinema més particulars, dirigides a tota la família. Es tracta del Cicle de Cinema a la Fresca, una proposta estiuenca que enguany celebrarà la seua quarta edició.

A més dels diferents cicles de cinema, el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària també organitza multitud d´activitats de diversa índole. La XIII Mostra de Música en Valencià, l´exposició "Com és fa un llibre?", les lligues de debat o el Bus de la Llengua són alguns exemples de la variada oferta cultural que la UMH ofereix en valencià.