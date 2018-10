«Mi hija me llamó para que fuese a rescatarla»

n «No aprendemos con las discotecas después de lo que pasó en Madrid», decía ayer el padre de una joven que tuvo que volverse a casa el sábado sin entrar en la fiesta de Halloween a la que acudió con unas amigas. Este ilicitana explicaba que «dejé a mi hijas con sus amigas sobre las 22.30 horas en un restaurante de la zona de Altabix para que cenasen y fuesen a la fiesta, pero me llamaron a las 2 de la madrugada muy asustadas para que fuese a rescatarlas».

Este padre confiesa que «cuando llegué, a las 2.30 horas, me encontré con la calle cortada y todo lleno de jóvenes bebiendo en la vía pública». Además, explica «cuando encontré a mi hija con sus amigas me dijeron que habían estado dos horas en la cola y no habían conseguido entrar en la fiesta porque, al parecer, se habían vendido más entradas de la cuenta».

Por este motivo, explica este vecino, «regresamos a casa, ya que la situación que se veía en la calle no era nada segura, con todo lleno de policía tratando de poner orden en la situación».

La investigación que se ha abierto para esclarecer lo sucedido no se centra sólo en determinar si hubo, o no, un exceso de entradas vendidas, ya que, al parecer, en la zona también se encontraron muchas entradas fotocopiadas o que a simple vista parecían falsificadas, según indicaron fuentes oficiales.