El Festival Medieval homenajea a la poetisa Isabel de Villena

Mañana lunes, el XXIII Festival Medieval d´Elx, conmemora la celebración del 555 aniversario del nombramiento de Isabel de Villena como la abadesa del Real Convento de la Trinidad de Valencia. Esta especial efeméride se conmemorará a las 20.00 horas en la capilla de la Sala Cultural Las Clarisas con el concierto "Vita christi d´Isabel de Villena" interpretado por el grupo Piacere di traversi. La dedicación a las letras de esta autora no era frecuente en su época, y sin duda, se ha de enmarcar dentro del esplendor cultural de la Valencia del siglo XV. "Vita Christi" es su única obra conservada y la que le ha valido el reconocimiento universal.

Por otra parte, anoche debido a la lluvia no pudo actuar el grupo Ombra con el concierto "Suspiros del Mediterráneo". A pesar de todo, fue un día intenso en el que hubo mercado durante toda la jornada y tuvo lugar una de las actuaciones más esperadas del certamen, "La Luz oscura" de Rafael Álvarez El Brujo. La gran interpretación de El Brujo y la belleza de los versos de San Juan de la Cruz, convirtió la noche de ayer en una velada inolvidable para todos los asistentes. Por la mañana, se representó L´encantari del drac de la compañía La Carreta Teatro en el patio de armas de Palacio de Altamira con un lleno completo. El público familiar se divirtió con este nuevo y original montaje.

Por la tarde, en la Sala Tramoia, los asistentes disfrutaron de la actuación de música y danza "On Danse" a cargo de Eva Narejos y Anabel Sáez. Además, una vez más, la Basílica de Santa María se llenó de público, para ver en esta ocasión, el segundo ensayo general con motivo de las representaciones extraordinarias del Misteri d´Elx.



Agenda



Hoy el público familiar podrá asistir a "El medievo y los sentidos" a cargo de la compañía teatral ilicitana N.S.M. (No Somos Monstruos). Una original instalación sensorial participativa destinada para hacer disfrutar a toda la familia. Por la tarde, se podrá escuchar "La virtud en el aire" a cargo de Rocío Guzmán y José Torres Vicente. Un concierto con originales versiones de piezas únicas en la historia de la música, desde el medievo hasta principios del siglo XX.

El martes, continuará el homenaje a Isabel de Villena, esta vez se podrá ver, a las 21 horas en la Sala Cultural La Llotja la función teatral "@RITA_TROBADOR", interpretada por Esclafit Teatre. Una original puesta en escena que habla del paralelismo entre Isabel de Villena, una poetisa nacida en 1146 y una joven youtuber del siglo XXI.