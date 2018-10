L´Escorxador acoge esta tarde un nuevo festival sobre publicidad

L´Escorxador será el escenario en el que se celebrará hoy el Never Zapping Festival.

Never Zapping Festival es un festival de publicidad que pretende conseguir una unión real entre el sector publicitario y la sociedad actual. En el ámbito publicitario existen festivales especializados dirigidos a los amantes de esta profesión. En ellos se premia la creatividad del sector y se presentan ideas que la gente común no suele llegar a conocer. En esos cónclaves para publicistas hay buena publicidad que gustaría ver al común de los mortales. Por este motivo, L'Escorxador acoge esta tarde (19.30 horas) el Never Zapping Festival y los Brave Brain Awards, un festival de publicidad donde se otorgan premios que decide un jurado popular. La entrada es libre con invitación, que se repartirá una hora antes de la cita en la taquilla de l'Escorxador.