El Langui: «Crear referentes con capacidades diferentes nos hace mejor sociedad»

El artista ha narrado su historia de superación a los estudiantes.

¿Cómo valora su paso por el Congreso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos?

Ha sido una experiencia muy buena, un encuentro favorable en el que he repasado los comienzos de mi carrera. Valores, circunstancias y actitudes que me han ayudado y que hoy en día damos de lado debido a la sociedad en la que vivimos envueltos. Un mundo individualista en el que no se premia el esfuerzo y se quieren acortar los caminos. También he hablado con los alumnos sobre la importancia de la inclusión en la formación estudiantil y en el mundo laboral.

¿Es clave abrir la mano?

No sólo nosotros nos tenemos que sentir útiles, también tenemos que ayudar a que se sienta útil el de al lado, los compañeros con dificultades. En este tipo de congresos yo también aprendo con las preguntas y las inquietudes de los estudiantes.

También es importante que este tipo de cuestiones se traten en el ámbito académico...

Es importante tener referentes con dificultades y capacidades diferentes al resto. Conocer a un tío que le ha costado salir adelante, con parálisis cerebral, por el que no daban un duro, es bueno.

¿Los políticos se toman en serio los problemas de las personas con discapacidad?

A los políticos sólo les interesan los votos y salvar su culo. He vivido en primera persona cómo han venido políticos a buscar la foto, pasear con tal persona por el barrio, decir que están ahí, que lo van a arreglar todo. Les gusta decir que están con los tíos guais y llamarme: «Langui, Langui, Langui?». Y después, si te han visto, no se acuerdan.

Fenómenos como el de la película Campeones ayudan...

Es muy bueno que haya llegado a los Oscar y es una película que me encanta. Es algo parecido a lo que ocurrió cuando yo hice El truco del manco. Dar visibilidad y crear referentes con capacidades diferentes nos convierten en una sociedad mejor.

¿Tiene en marcha nuevos proyectos en cine o música?

No puedo adelantar nada en estos momentos pero sigo como siempre, trabajando a tope en proyectos diferentes que espero que lleguen a buen puerto.

Elche cuenta desde hace un par de semanas con su primer club de deportes adaptados, ¿cuánto ayuda la actividad física en este terreno?

El deporte es fundamental, una gran salida que nos hace superarnos y estar en contacto con otras personas. Arriba el deporte. Y más para gente con dificultades.

Esta semana el rapero alicantino Arkano ha reconocido que sufrió bullying, una cuestión con la que usted está totalmente implicado...

Arkano es buen compañero, le conozco mucho y he escrito el prólogo de su libro. Ha hecho bien en dar visibilidad a la cuestión del acoso escolar, es un gran representante del mundo de la música. Que haga publicas este tipo de cuestiones permitirá que los niños se den cuenta de que pueden conseguir muchas cosas en la vida pese a que hayan sufrido bullying. También es fundamental emplear medios para que estas situaciones no se repitan.

Durante su conferencia con los estudiantes ha llegado a decir que el bullying empieza muchas veces por los padres...

Los niños escuchan a los padres hablar en la puerta del colegio, en el coche, criticar a los demás y son esponjas que lo adsorben todo. Tenemos que cuidar más nuestras palabras y actos.