La ilicitana Alba Reche actuará en solitario por primera vez en OT2018

La concursante ilicitana de OT2018, Alba Reche, actuará el próximo miércoles en solitario por primera vez. La artista realizará una interpretación de "La llorona", la popular ranchera mexicana, en una adaptación de la versión de Chavela Vargas. Así se lo ha comunicado al directora de la academia, Noemí Galera, esta tarde durante el reparto de temas de la gala 6.



Así, Reche tendrá la oportunidad de lucirse en solitario tras protagonizar, junto con su compañero Famous, la mejor actuación de la gala de ayer, tal y como han comentado Galera y Manu Guix durante el repaso de la gala de ayer que han realizado esta mañana. Alba y Famous interpretaron "Fast Car", de Tracy Chapman. Una actuación que les valió a ambos el pase directo del jurado para cruzar la pasarela y permanecer al menos dos semanas más en la academia.



El jurado del talent show destacó el "magnetismo" de Alba Reche, dentro de los elogios que cada semana dedica a la artista, que por ahora no ha recibido ni una sola nominación.







La actuación de la ilicitana también obtuvo, de nuevo, el respaldo del público, que volvió a elegirla como una de las tres favoritas. La calidad vocal de la actuación y la espectacular puesta en escena, con una coreografía potente y una actitud muy positiva por parte de Alba y Famous encandiló a los espectadores. Sin embargo, finalmente fue Miki quien obtuvo más votos para convertirse en el favorito de la audiencia y librarse de una nominación casi segura tras interpretar El Patio, de Pablo López, quien también fuera concursante del programa.



Durante la gala de anoche, los compañeros despidieron a Dave, quien se convirtió en el cuarto expulsado del programa tras salvarse su compañero Carlos Right con algo más del 62% de los votos. El propio Carlos fue uno de los cuatro nombres propuestos por el jurado para abandonar la academia, junto a Damion, Marta y Marilia. Los profesores de la academia salvaron a Marilia y los compañeros a Carlos Right, por lo que finalmente Damion y Marta competirán por permanecer en el concurso en la próxima gala.



Por el momento, la concursante ilicitana avanza a buen ritmo. Ha conseguido colarse como una de las tres favoritas en prácticamente todas las galas, y sus actuaciones son, semana a semana, de las que más visitas tienen en Youtube y las más aplaudidas por el jurado y por los profesores. Ahora, habrá que esperar a la próxima gala para ver si su ranchera sirve para darle el empujón que le falta para conseguir convertirse en la concursante más votada por el público para convertirse en la favorita de la audiencia. Un título que ha ido cambiando de dueño semana tras semana y que, si consigue sacar este tema adelante el próximo miércoles, le dará bastantes puntos para librarse de someterse al dictamen del jurado.







Firma de discos

Reche saldrá de la academia, junto a sus compañeros del concurso, el próximo sábado 3 de noviembre para realizar lade esta edición de OT2018. Los concursantes se repartirán por grupos, aún por determinar, en Madrid, Barcelona y Zaragoza para firmar un ejemplar del primerhasta el momento. Un día antes, los expulsados estarán en Murcia y Málaga.