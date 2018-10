Suspenden el juicio contra seis acusados de intentar asesinar a tres personas al no acudir uno de ellos

El juicio que estaba previsto que comenzara ayer en la Audiencia Provincial, sección séptima desplazada a Elche, en el que seis personas de una misma familia se enfrentan a más de 12 años de prisión por, entre otros delitos, tres intentos de asesinato, tuvo que ser suspendido. La razón: uno de los acusados no se presentó. Según fuentes de la Ciudad de la Justicia de Elche, cabe concretar ahora si no pudo ser notificado administrativamente o, siéndolo, ha optado por presentarse en dependencias judiciales. El juicio, en principio, iba a prolongarse durante tres días. De momento, se ha acordado suspender todo el procedimiento a la espera de averiguar el paradero y, en caso de que no se consiga, concretar una orden de búsqueda y captura.

En concreto, dos familias se enfrentaron, al parecer por un problema relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes, a raíz de que una de ellas fuera a por la otra armada con bastones, barras metálicas, navajas y, al menos, un arma de fuego. Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2011, en las inmediaciones del centro de salud de Doctor Sapena, y durante el enfrentamiento un hombre y dos mujeres, una de ellas embarazada de cinco meses, resultaron heridos por las balas, sin que se registrara ningún fallecido.