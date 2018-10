Perdido casi 1.000 kilómetros

Hace más el que quiere que el que puede. Y si no que se lo digan a los agentes de la Policía Local de Elche que no aceptaron un no por respuesta y pusieron todo su empeño en buscar a la familia de un hombre con trastorno mental y sin recursos que no sabía cómo había llegado desde una localidad francesa cercan a Montpellier hasta la ciudad ilicitana. Casi 1.000 kilómetros de odisea hasta llegar a Elche en un estado de casi desorientación, sin documentación, sin recursos, pero que al final todo ha concluido felizmente, también con la ayuda de Cáritas.

Hace dos domingos se detectó a un varón desorientado y con algún tipo de problema en la zona de La Galia. La Policía Local localizaba allí a un hombre de unos 37 años, de origen francés y sin antecedentes, que manifestó haber perdido su documentación. Así mismo indicó haber llegado conduciendo un vehículo, sin poder concretar si lo «había perdido» u olvidado su paradero. El ciudadano pasó esa noche en Cáritas.

Al día siguiente, un oficial del cuerpo local se interesó por la situación de esta persona y se iniciaron gestiones paralelas con el Centro de Coordinación Policial y Aduanera de La Junquera para la obtención de más datos. Con esta gestión se pudo confirmar que constaba una búsqueda internacional Schengen en vigor desde el 3 de octubre, con un señalamiento de situación personal especial.



Mayor de edad

Ante ello, la Policía Local trasladó al departamento SIRENE (Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional) de Madrid su ubicación. Pero al ser mayor de edad y no desear el ciudano volver a su domicilio no se derivaron más acciones a realizar.

No obstante, insistiendo en lo peculiar del comportamiento de esta persona y su precaria situación, y pese a no poder apoyarse en el consulado francés en Alicante al permanecer cerrado, los agentes locales iniciaron comunicación directa con la Gendarmería de Lunel (Francia). Pese a las trabas idiomáticas, la colaboración entre cuerpos permitió localizar a los familiares que, tras conocer su paradero afirmaron que los padres se desplazarían a Elche al día siguiente.

Mientras tanto, gracias a la colaboración y apoyo logístico de Cáritas, el hombre pudo pasar una nueva noche en el albergue y concertar una cita en sus instalaciones con la familia.

Una vez llegó la familia de Francia, se puso en su conocimiento todo lo que se había hecho por él. Por su parte, los padres aclararon que su hijo sufre un trastorno metal que requiere medicación, al tiempo que se mostraron sorprendidos de que hubiera llegado tan lejos.

En el momento del emocionado encuentro, tras un primer instante de duda, y gracias a la intervención de los agentes con los que había establecido una estrecha relación de confianza, Pedro decidió finalmente tomar la decisión de volver con su familia a casa.