El PP critica la lentitud en gestionar los fondos europeos para revitalizar la ciudad

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, y el concejal y candidato a la Alcaldía, Pablo Ruz, han criticado esta mañana la tardanza en la presentación de los proyectos que serán financiados con los fondos europeos para poder mejorar la ciudad con 15 millones. Han cargado contra el equipo de gobierno por la lentitud en gestionarse las ayudas de Europa y lo han hecho en una comparecencia conjunta.

Granero ha recordado "que en noviembre del año asado presentamos una moción para solicitar una mesa de trabajo sobre los fondos EDUSI y así trabajar todos los partidos políticos en los distintos proyectos para la ciudad. Durante este tiempo el tripartito ha ido postergando esta mesa y ha sido casi un año después cuando se nos ha convocado a la citada mesa para tratar estos temas. En dicha mesa se nos trasladó un documento con los proyectos pensados por el equipo de gobierno y nosotros como grupo municipal hemos realizado las propuestas que hemos considerado mejor para nuestra ciudad".

Vicente Granero ha destacado "que ahora estamos en plazo para el estudio de las propuestas que hemos realizado y ver si van a ser aceptadas. Lo que estamos comprobando es que se acepten o no, éstos proyectos quedaran para la próxima legislatura ya que ahora se empezaría con la redacción de los mismos que pueden llevar un plazo de entre seis y ocho meses. Hay que recordar que estos proyectos se desarrollaran entre los años 2019 y 2023 y deben contar con presupuesto municipal a un 50%, presupuestos que aún no sabemos si van a estar aprobados o no".

Por su parte, el concejal Pablo Ruz ha destacado "que hemos hecho aportaciones ya que creemos que son proyectos muy importantes para el municipio. Desde el grupo municipal se ha propuesto un centro sociocultural y biblioteca pública en Las Clarisas, la reurbanización de las calles Emilio Hernández Selva, Francisco Tomás y Valiente, calle Ausias March y Oscar Esplá. Además planteamos la regeneración de la fachada oeste del barrio de El Toscar, desde la zona del Cementerio Viejo". Ruz ha añadido "que sería muy interesante también a través de los fondos EDUSI la creación de viviendas sociales para colectivos vulnerables en el barrio de San Antón así como un centro comunitario invirtiendo de forma directa en esa zona. Por último, nos centramos en solicitar itinerarios peatonales accesibles desde los huertos de la zona norte con la ladera del río y su conexión con la Ruta del Palmeral a través de El Raval".

A esto el concejal Pablo Ruz ha criticado que "echamos en falta la inversión en las pedanías, algo que se ha omitido en los fondos EDUSI y que creemos de vital importancia para mejorar el municipio. Creemos que las aportaciones mejoraran la ciudad y así entendemos nosotros la forma de hacer oposición, tendiendo la mano y aportando aunque el tripartito no tenga en cuenta estas propuestas. Esperemos que nos tengan en cuenta ya que somos el principal partido de la oposición y estos proyectos quedaran pendientes para la siguiente legislatura".