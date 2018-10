La UMH exhibe los muros de la cárcel en la muestra «All appears to be normal»

La exposición «All appears to be normal» se puede ver en el campus.

Las artistas Patricia Gómez y María Jesús González son las autoras de la exposición All appears to be normal, una muestra que se podrá visitar hasta el próximo 24 de enero en la sala Universitas del edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Todos los que se acerquen a ver esta muestra harán un particular viaje hacia el interior de una cárcel, ya que las autoras exponen los muros interiores de centros penitenciarios como los de València, Palma de Mallorca o Philadelphia. Estos muros, que son los que separan a los internos de la libertad, son utilizados como lienzo blanco para desarrollar toda la expresión artística.

Las autoras de la exposición que ahora ha llegado al campus de Elche de la UMH buscan tender puentes entre la investigación artística y la realidad tangible del arte contemporáneo. Las valencianas Gómez y González han utilizado el lema «All appears to be normal», frase repetida por los oficiales de prisión de Philadelphia para hacer recuento de los presos, como título de su muestra. También es una denuncia del intento de aparentar una supuesta normalidad en lugares que están concebidos para ejercer el castigo social.



Testimonios

La línea discursiva que sigue la exposición All appears to be normal nace de unas paredes que sus creadoras han utilizado como contenedores de información y testimonio, tanto de la comunidad que permanece presa como del personal que se encarga de la seguridad en estas presiones. Han realizado un archivo físico de estas huellas registradas mediante técnicas de estampación y sustracción que, fuera de su contexto original, adquieren una connotación crítica hacia los dispositivos de poder y la vigilancia contemporánea.