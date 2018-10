«Queremos que en Elche no haya esperas tras el diagnóstico»

«Queremos que en Elche no haya esperas tras el diagnóstico» matías segarra

n Amacmec lleva 20 años trabajando en la ciudad. Su labor es muy importante no solo para las usuarios, sino para todo el tejido social, por la divulgación de información y la concienciación en la que llevan todo este tiempo trabajando hasta convertirse en un referente en la provincia.



P ¿Por qué es importante conmemorar este 19 de octubre?

R Para terminar con el oscurantismo que hasta ahora estaba detrás del cáncer de mama. La mujer afectada se escondía, no salía a la calle... Y con nosotros la sociedad ha asumido que tiene que colaborar, que la mujer no es culpable de lo que le ocurre, sino que lo sufre.

P Reivindican en el manifiesto la necesidad de unificar el sistema sanitario. En Elche hay diferencias entre los dos modelos de gestión sanitaria?

R No. Por suerte no. Pero sí hay comunidades que son más pobres y no se encuentran con posibilidades de ofertar todos los tratamientos, que son muy caros.

P ¿Cuáles son las necesidades aquí, entonces?

R En general las mujeres están contentas. Estamos trabajando en que no haya listas de espera, que tras el diagnóstico sea captada para las pruebas. Hay que seguir revindicando algunas cosas, pero poco a poco.

P¿Cómo se trabaja desde colectivos como Amacmec para mejorar esta situación y contribuir a la investigación?

R Una de las cosas que hacemos el sábado es salir a la calle a explicar el proyecto y además dar a conocer lo que se hace en la asociación. Todo lo que se recaude se dona a investigación. El año pasado lo que se recaudó, 12.000 euros, se donó a un estudio para cánceres de mama resistentes a los tratamientos actuales.

P También existen iniciativas, como las madrinas, que van más allá de lo médico...

R Ahí de lo que se trata es de dar apoyo desde el principio. Que las madrinas, que son mujeres que han pasado por esta situación y entienden a sus ahijadas, les acompañen y les den seguridad.

P Usted fue una de las socias fundadoras hace 20 años. ¿Qué le llevó a dar el paso?

R Soy ginecóloga y veía a mujeres con un sentimiento de soledad y muy deprimidas. Entonces pensé que si fundábamos una asociación en la que pudieran darse ese apoyo, se iban a encontrar con otra disposición para afrontar la enfermedad y con otras condiciones.