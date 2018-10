Julián Fernández: «Los Moros y Cristianos de Elche deben ser un referente a copiar»

Con una extensa trayectoria festera Julián Fernández acaba de ser proclamado nuevo presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, tras imponerse en las urnas al candidato Salva Castaño el pasado miércoles. Julián Fernández ingresó en la comparsa Huestes del Califa en 1891 y fue capitán moro en 1999. Julián Fernández también ha sido presidente de su compasa en varias etapas, y ha ocupado el puesto de vicepresidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos en las épocas de José García y Pedro Bernabeu.

P ¿Qué le ha llevado a dar este paso en la fiesta?

R Han sido una suma de circunstancias. Primero el hecho de que José María Vera anunciase que ponía fin a su mandato y que se abría un proceso. En segundo lugar porque personalmente creía que era un buen momento para dar el paso, ya que dispongo de tiempo, ilusión y ganas de trabajar. Por último, ha sido fundamental el apoyo que he recibido de la gente.

P ¿Cuáles son sus pretensiones?

R El objetivo que me marco es conseguir, con el trabajo de todos, que los Moros y Cristianos de Elche sean un referente y modelo a copiar por otras ciudades. Tenemos unas grandes fiestas, pero son poco conocidas en el exterior. Para conseguir este objetivo tenemos que buscar el consenso para conseguir objetivos comunes, mejorando lo existente, y creando cosas nuevas.

P Una de las asignaturas pendientes es lograr el recinto único. ¿Trabajará por él?

R A la hora de preparar la candidatura hicimos una tormenta de ideas, y lo que sacamos claro es que queremos que todas las propuestas sean atendidas. El recinto festero único puede ser una idea en la que trabajar, como plantear la posibilidad de que los capitanes cierren las entradas en lugar de abrirlas. Además, quiero que las fiestas sean de interés turístico.

P ¿Qué personas le acompañan en la nueva junta directiva?

R A la hora de confeccionar mi equipo he puesto tres condiciones que son que las personas que forman parte de él tienen que tener ilusión, ganas de trabajar y experiencia; no ser presidente de comparsa; y que cada uno sea de una comparsa diferente. Me acompañan Mari Cruz Pozo (Astures), Cristina Mora (Estudiantes), María Ángeles Torres (Musulmanes), Pedro Sempere (Moros Tuareg), Francisco Botella (Caballeros Halcones), y Tomás Mollá (Sarracenos).