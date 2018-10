Activos sin importar la edad

Mes del Mayor. Igual o mejor que los niños. Jubilados de Elche se pusieron ayer las zapatillas de deporte y el chándal para compartir pista de baile y de juegos tradicionales en las primeras Olimpiadas Intergeneracionales, organizadas por el Ayuntamiento. Unas jornadas que sirvieron para dar auténticas lecciones de vitalidad.

Al ritmo de las canciones más actuales, jubilados, algunos de ellos con más de ochenta años y niños, de nueve, juntos demostraron ayer que la vitalidad no entiende de edades, ni la complicidad tampoco. «Soy mayor, pero quiero seguir estando en forma y poder jugar con mi nieto por muchos años más siempre que me lo pida», comentaba ayer Pablo Ramón, uno de los protagonistas de las primeras Olimpiadas Intergeneracionales celebradas en Elche.

Las pistas del polideportivo El Pla y el colegio Francesc Cantó se llenaron ayer de escolares y de pensionistas para dar una auténtica lección de energía. Durante media hora, compartieron pista de baile y se marcaron más de una coreografía.

«Hay que moverse, que si no los huesos no funcionan y la alegría que nos dan los niños no nos la quita nadie», comentaba ayer una de las mujeres que participaba en las actividades lúdicas de El Pla. Después llegó el turno de las carreras y de los juegos más tradicionales que pequeños y mayores se sabían casi al pie de la letra. Las medallas para todos pusieron el broche de oro a unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento, en el marco del mes del Mayor.

El edil del área, Carlos Sánchez, cifró en 800 personas mayores y unos 400 niños y niñas de distintos centros escolares del municipio los participantes que harán realidad esta iniciativa pionera en la ciudad. Mañana, habrá una nueva oportunidad para formar parte de las Olimpiadas Intergeneracionales, en tres escenarios diferentes. Las sesiones se desarrollarán en las pistas deportivas de El Pla, el Parque de Andalucía (a las 10.30 horas) y en el colegio público Antonio Machado, de Torrellano (a las 10 horas).

Las actividades por el Mes del Mayor continuará el viernes con una salida a Cofrentes, en colaboración con el Hogar del Pensionista. El 23 de octubre habrá una charla de psicología para mayores en el centro Polivalente de Carrús y el día 24, una excursión de paseo fluvial, también en Cofrentes. El 25 de octubre continuarán las actividades con una charla de cuidados de enfermería para mayores y el 26 las corales de mayores ofrecerán un concierto en el Polivalente de Carrús. El Centro de Congresos acogerá el 27 de octubre la Gala 50 años juntos y el 30 de octubre se celebrará el Baile Especial del Mes del Mayor.