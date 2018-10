Los universitarios se quedan el viernes sin fiesta de bienvenida en la UMH

La posibilidad de gota fría a partir de mañana ha llevado a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche a cancelar la fiesta de bienvenida que iba a ofrecer a sus alumnos este viernes, un encuentro festivo que se iba a celebrar en el aparcamiento Torreblanca del campus ilicitano. La organización se ha comprometido a devolver el precio de las entradas durante los próximos días en los diferentes campus que tiene repartidos la UMH por la provincia de Alicante. La devolución se producirá en Elche los días 29 y 30 de 10 a 18 horas en el edificio Altabix, en Sant Joan de Alacant el día 30 de 10 a 18 horas en Farmacia, en Altea el día 31 de 10 a 15 horas en la cafetería, en Desamparados el día 31 de 10 a 14 horas y en las Salesas el día 31 de 16 a 18 horas. La documentación para presentar será la pulsera física, la TIU y el DNI.

El comunicado que ha publicado la organización de la Bienvenida de la UMH es el siguiente: "La organización de la Bienvenida UMH toma la decisión de suspender por aviso de lluvias intensas la fiesta "BIENVENIDA UMH 2018". Con las predicciones meteorológicas nunca se sabe. Es posible que finalmente llueva menos de lo previsto o que no llueva, pero también puede ocurrir que se desaten lluvias con fuertes vientos incontrolables como se lleva anunciando en los medios durante toda la semana... Somos conscientes de que organizamos eventos masivos y no podemos dejar al azar o a esperar que cambie el viento? consideramos que las decisiones se deben tomar en el momento con un mínimo de tiempo y rigor, sean las acertadas o no, pero siempre pensando en la seguridad de tod@s. Esta decisión la refuerza, una notificación de manera oficial, que ha realizado la Generalitat a todos los organismos y ayuntamientos para que extremen las precauciones a partir del jueves. En Elche se suspenden todos los eventos exteriores para estos días. Lo primero es preparar la devolución íntegra de vuestro dinero y después retomaremos el tema. Disculpad las molestias y agradecer de corazón la comprensión, es una noticia triste para todos".

Por otra parte, la Oficina Ambiental de la UMH había organizado el Taller de Huellas y Rastros en el Pantano de Elche para mañana jueves, 18 de octubre, a las 16 horas. Debido a las previsiones de lluvia, la celebración de esta actividad se cancela para mañana y está previsto que se realice el próximo lunes, 22 de octubre, a la misma hora.

Cabe recordar que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ha emitido, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), un boletín de aviso especial en el que advierte del riesgo de chubascos fuertes y persistentes a partir del jueves.

Este aviso se ha difundido a municipios y organismos con competencias en la gestión de emergencias. Además, se ha establecido la preemergencia por lluvias nivel rojo en el norte de Castellón y preemergencia nivel naranja en el resto de la provincia de Castellón y toda la provincia de Valencia, siempre en base a la previsión efectuada por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que extiende los avisos por lluvias nivel amarillo a la provincia de Valencia.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se quiere trasladar a la población que este episodio se va a caracterizar por la persistencia y extensión de las precipitaciones, llegando, en algunos casos, a cantidades acumuladas importantes.