Más de 1.600 personas para ver el Misteri como un VIP

El edil de Participación del Ayuntamiento de Elche, Felip Sànchez, ha anunciado que ya se ha celebrado el sorteo de localidades para las representaciones extraordinarias del Misteri d'Elx entre un total de 1.658 inscripciones para las 60 localidades disponibles.



Según el concejal, "las personas agraciadas que dejaron el correo electrónico personal al hacer la inscripción recibirán un mensaje informándoles de cómo recoger las localidades. Las personas que no dejaron una dirección electrónica deberán de entrar en el programa de inscripción para conocer el resultado del sorteo".



Las localidades se podrán recoger hasta el 19 de octubre en la Concejalía de Participación, sita en la plaza Menéndez y Pelayo número 2, en el horario de 9:00 a 14:00 horas. En caso de no recoger la entrada antes del 19 de octubre (incluido), se perderá el derecho a esta entrada.



Aquella persona que no pueda acudir presencialmente a la Concejalía de Participación recoger su entrada, podrá delegar en otra persona presentando la autorización correspondiente, que deberá presentarse firmada, junto con una fotocopia del DNI o documento identificativo de la persona premiada y DNI o documento identificativo original de la persona autorizada.



Esta cifra de peticiones, 1.658, es ligeramente superior a la registrada de cara a las representaciones del pasado mes de agosto, momento en que el Ayuntamiento recibió 1.504 solicitudes para poder optar a una de las entradas para la tribuna municipal.



En 2016 fue cuando por primera vez el actual equipo de gobierno, y de forma inédita, ponía en marcha la posibilidad de que el público en general, no solo autoridades e invitados del Consistorio, tuvieran la oportunidad de estar en las tribunas municipales, todo ello a través de un sorteo abierto.





Por otra parte, cabe recordar que el Misteri d'Elx cuenta este año con una guía adaptada para que las personas con dificultad auditiva puedan disfrutar de las representaciones de este drama sacro-lírico en la basílica de Santa María.

Esta guía, según explican desde el Patronato del Misteri d´Elx, es un paso más para hacer accesible La Festa a todo el mundo y es fruto del convenio firmado entre el Patronato y la Fundación Fesord de la Comunitat Valenciana para la integración y la supresión de barreras de comunicación.

En concreto, el Patronato del Misteri d'Elx cuenta con unas zonas específicas para personas con discapacidad auditiva en los balcones desde donde, además, tendrán acceso a un servicio de traducción a la lengua de signos gracias a la tecnología, lo que les permite seguir perfectamente la representación.

En esta línea, el Misteri cuenta con una aplicación móvil para que personas con discapacidad visual o auditiva sigan en directo La Festa.