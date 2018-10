Las pedanías arremeten contra el tripartito por su«inacción de gobierno»

La cita despierta nula curiosidad entre los ciudadanos.

El tercer debate del estado del municipio de Elche que se celebra en este mandato, desde que se recuperara en 2016, volvió a certificar que apenas interesa a los ciudadanos de la calle. Los 27 concejales presentes y los 21 representantes que tomaron la palabra, junto con trabajadores municipales, fueron, casi a la vez, protagonistas y público. En un barrio con 66.000 personas y en una ciudad con 230.000 habitantes, esta cita apenas atrajo a una docena de ciudadanos, los cuales asistieron a un repaso de los temas que más preocupan, según los distintos consejos municipales, colectivos vecinales y pedanías. En cualquier caso, la gran mayoría de los participantes se mostró muy crítico con el actual tripartito, sobre todo desde el Camp d´Elx.

A través de distintos asuntos, desde la mayoría de las partidas rurales se dio un «repaso» al tripartito, al transmitir que se sienten ciudadanos de segunda en comparación con los de la ciudad. Falta de mantenimiento y de servicios de todo tipo fueron las mayores quejas y reivindicaciones, aunque también las críticas más intensas vinieron de las personas con discapacidad.

Los ediles, tanto del gobierno como de la oposición, tomaban apuntes mientras tenían que aguantar numerosas críticas en todo tipo de parcelas, aunque también algún que otro halago.

Jaime Sánchez Agulló, del consejo municipal de Deportes, afirmó que el mantenimiento de las instalaciones deportivas es mínimo, además de sufrir goteras, filtraciones y falta de adecuación para los deportistas con discapacidad física. Por parte del consejo municipal de Medio Ambiente, Evaristo Torregrosa, insistió en que Elche se está quedando sin tierra donde abocar sus residuos urbanos, felicitó al Ayuntamiento por la ruta hacia el Pantano y por el estudio sobre la calidad del aire con la Universidad Miguel Hernádez, pero pidió cambiar el modelo de transporte, dando prioridad al peatón y a la bicicleta.

Elvira Quiles, en nombre del consejo educativo, lamentó que muchos alumnos se queden finalmente fuera de la formación profesional por la elevada demanda, a pesar de que en Elche hay 50 ciclos formativos diferentes. «Que sea más adecuada al mundo empresarial y laboral, que la oferta no se base solo en la demanda del alumnado, que sea diversa e innovadora, acompañada de recursos técnicos y tecnológicos», reclamó.

Con la vista puesta en las recientes inundaciones de Mallorca, se llegó a preguntar qué hubiera pasado si hubieran caído en Elche 200 litros por metro cuadrado. Esta pregunta junto con la reivindicación de una gestión integrada de nuestro territorio y acciones que mitiguen sus efectos, es decir, ordenar espacios de riesgo en ese sentido se plantearon por parte de Pascual Serrano, en nombre del Consejo Social de la ciudad. Convertir los residuos en una oportunidad, contribuir a que empresas se asienten para convertir residuos en recursos, la defensa de los trasvases y del Corredor Mediterráneo fueron otros de los asuntos traídos aquí.



Promesas incumplidas

«No les estamos agradecidos. Muy poquito. En 2014 se nos dijo que en 2017 se acababa el plazo para que todos los edificios públicos fueran accesibles. Se han hecho muchas promesas. Se hicieron muchas promesas. Incumplidas», dijo Tomás Mora del consejo de Personas con Discapacidad. «Se montan en una silla de ruedas e intentan hacer gestiones diarias en la ciudad», invitó también a los políticos.

En nombre del consejo de Cooperación al Desarrollo, Antonio Tenza criticó los recortes a las ayudas a la cooperación, y desde las personas mayores, Pedro Martínez reivindicó viviendas preparadas para personas mayores, un homenaje y un monumento.

Caminos con bajo mantenimiento, pistas insuficientes, falta de transporte o remiendos que no llegan a paliar las necesidades fue lo que se indicó desde La Hoya, Daimés y Derramador.

Desde La Marina se afirmó que en un año solo se ha hecho una conexión peatonal, pintado una calle y colocado unos bolardos. Actuaciones comprometidas y que no se han acometido, tales como aparcamientos para las playas, mantenimiento de instalaciones deportivas o abandono de la pinada o una mejor conexiones con la ciudad, fueron otros de los comentarios. «Lo más triste es que no todo sigue igual, sino que va a peor», dijo Juan Oliver, quien afirmó que este mismo escrito lo leyó el pasado año.



Más seguridad

La portavoz de Algoda, Matola, Pusol y Algorós, Raquel Pastor, afirmó que es necesario más seguridad, tanto en sus casas como en sus cultivos, y actuaciones serias de limpieza y mantenimiento en caminos y barrancos. «Pagamos nuestros impuestos casi como los de la ciudad y no tenemos casi servicios», agregó.

María Dolores Micol, en nombre de Balsares, Arenales y El Altet, manifestó a las claras que el gobierno brilla por su inacción, y también criticó la falta de mantenimiento, de servicios sanitarios, de transporte, o la necesidad de un segundo colegio.

Desde las partidas del norte se reclamó sobre todo que no prometan en estas próximas elecciones cosas que no se van a cumplir, mientras que Torrellano se sumó a las pedanías que consideran que no se les está tratando como ciudadanos de primera, con falta de zonas verdes, centros culturales y sanitarios y accesos regulados junto al instituto.

Assumpció Boix, de Las Bayas, Asprillas y Atzavares, en su turno de palabra subrayó que al tripartito le falta una visión general sobre el Camp d´Elx, mientras que Matilde Baño, de Carrús, Peña las Águilas y el Pla de San José rotundamente dijo que el Camp d´Elx está abandonado en general.

Muchos colectivos sacaron ayer en definitiva los colores a los gobernantes locales, reconocieron unos cuantos logros, como lo acertado de los presupuestos participativos, y sobre todo quisieron hablar claro para ver si en lo que queda de mandato sus demandas reciben respuesta.

El alcalde de Elche, Carlos González, en la apertura de esta sesión ayer, que duró casi tres horas y media y que comenzó a las 16.30 horas, significó que este debate es una herramienta más al servicio de participación ciudadana y aseguró que venía a suponer una modesta aportación en profundizar en la calidad de nuestra democracia. «Este debate no es un mero trámite más, ya que con él pretendemos provocar una reflexión serena y profunda sobre cómo está la ciudad, cuáles son las necesidades en barrios y pedanías y resto de colectivos», apuntó. Un debate, dijo, de diagnóstico y que desde un principio ya avisó que se oirían críticas que no gustarían a todos los oídos, pero que debían tomarse como constructivas.