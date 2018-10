Fallece Diego Martínez Nortes, exdirector de Mutua Ilicitana

Ha fallecido el exdirector de la Mutua Ilicitana, Diego Martínez Nortes. El velatorio está siendo en la sala 4 del tanatorio de l'Aljub y el funeral tendrá lugar mañana, a partir de las 11.30 horas, en el mismo tanatorio. Nortes trabajo durante 44 en la Mutua Ilicitana, que, tras su posterior fusión con la Mutua de Zaragoza, paso a ser conocida como MAZ Ilicitana. En mayo de 2009, en el momento de su jubilicación, Nortes compartió algunas de sus reflexiones con los lectores de INFORMACIÓN a través de una entrevista: "Todo lo que dejo es bueno. Tengo recuerdos de todos mis compañeros y, con un afecto especial para Antonio Marín Tomás, ya fallecido, que fue presidente de la entidad durante muchos años. Tampoco me puedo olvidar de personas como José Ferrández Cruz, que fue mi maestro en todo. Y tengo que hacer una mención aparte de mi mujer, Isabel Pascual Pomares, y de mi padre, Diego Martínez Torres, que fue un gran trabajador y el primer jefe de electricistas del Ayuntamiento de Elche. Con ellos tengo que compartir todo lo que he conseguido en la mutua".

Sobre la fusión de Mutua Ilicitana con Mutua Zaragoza, Nortes confesaba: "La fusión nos permitió hacer una gran muta nacional. Estábamos obligados por ley a integrarnos y lo hicimos con la mejor opción, ya que nos permitió conservar nuestra personalidad y todos los puestos de trabajo. Hemos conseguido ser una de las mejores mutuas de accidentes de trabajo por tres razones: la calidad de la asistencia sanitaria; la prevención, donde somos la envidia del sector, y la solvencia financiera y económica".

Nortes siempre dejó patente el orgullo de pertenecer a MAZ Ilicitana y el fuerte vínculo que le unía a esta entidad: "Siento la mutua como uno de los pilares de Elche y como parte de la historia de esta ciudad. Para mí ha sido una bendición vivir esta etapa profesional en esta empresa de la que me siento orgulloso. Yo no creo en las figuras. Lo importante es el equipo humano y aquí lo he tenido. Siempre he trabajado con humildad, con chulería jamás. Uno no es nadie sin los demás. Si a alguno he molestado, le pido disculpas".

Por último, reflexionaba sobre su relación con la clase política de la ciudad de Elche: "Creo que hay que tener una buena relación con todo el mundo porque la verdad siempre está a mitad del camino. No hay una verdad absoluta y bajo ese pensamiento mi trato ha sido muy bueno con todos nuestros políticos".