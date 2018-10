Apostar por la sostenibilidad y ser un destino «inteligente»

Dos retos: apostar por la sostenibilidad buscando la excelencia y aprovechar la tecnología para convertir a Elche en un destino turístico inteligente o smartdestination. Así lo ven desde VisitElche que, a través de las palabras de Esther Guilabert, se enunciaron una serie de áreas de mejora: mayor notoriedad de Elche como lugar turístico, presencia en canales de distribución, ocio en general, infraestructuras, idiomas, coordinación de la oferta, o enlazar el proyecto turístico con Elx 2030.

Crear alojamiento en la costa, mejores comunicaciones, recuperar el atractivo del parque municipal o el atractivo de la moda y el calzado como experiencia turística fueron otras de las propuestas, además de anunciar el lanzamiento en breve de una app para que las vacaciones en Elche sean más fáciles y sencillas.

Guilabert no ocultó que ha habido una sensible caída de ocupación hotelera en Elche, aunque en la tónica general de España, e invitó a reforzar la ciudad para atraer el turismo de negocios, todo ello diversificando la oferta turística en un marco de colaboración público-privada.

Pascual Urbán, en nombre de las entidades agrarias, puso el acento por su parte en la falta de agua, vigilancia y seguridad y relevo generacional. Además, aseguró que con la actual normativa de incendios que se está redactando solo quedaría un 30% del campo donde poder hacer quemas.

Mientras, la Federación de Asociaciones Vecinales Dama d´Elx, recordó que sigue pendiente la eliminación de los barracones, llamó la atención sobre las personas mayores que son esclavos de sus casas porque en sus edificios no hay ascensor, así como sobre la ocupación ilegal de pisos vacíos en San Antón, que está creando problemas de convivencia. Su presidente, Bernardo Sánchez, negó que el centro esté muerto y señaló que el Mercado Central nuevo debe ser un imán para un centro comercial abierto. «La ordenanza de la limpieza es una de las más incumplidas», aseveró también.

Esta mañana, a partir de las 9.30 horas, tendrá lugar la segunda y última jornada de este debate sobre el estado del municipio con la intervención de los distintos grupos políticos.