La UMH no ve una relación íntima entre una aspirante a catedrática y uno de los miembros del tribunal

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) comunicó ayer el archivo del expediente que abrió hace unos meses, por orden del rector Jesús Pastor, para tratar de esclarecer si existía una relación personal entre la profesora de la UMH, Rosario Tur, y el catedrático Enrique Álvarez Conde (director del polémico máster de Cristina Cifuentes), cuando ésta obtuvo la plaza de catedrática en Derecho Constitucional. Las alarmas saltaron cuando se aseguró que Rosario Tur podría haber tenido una relación íntima con Enrique Álvarez cuando él formó parte del tribunal que le concedió la cátedra.

El rector, Jesús Pastor, manifestó entonces que si se demostraba que existía una relación entre ambos en aquel momento pondría en marcha los mecanismos necesarios para anular la plaza, ya que la legislación impide formar parte de cualquier tribunal docente a personas que tengan una relación personal íntima con la persona que aspira al puesto.

No obstante, y según un comunicado que hizo público ayer la Universidad Miguel Hernández de Elche, la investigación que se llevó a cabo en el campus concluye que «no corresponde iniciar actuación alguna que proponga iniciar un expediente anulatorio o sancionador sobre el concurso de acceso a la Cátedra de Derecho Constitucional, pues los funcionarios que emitieron el juicio de valor en su día se reiteran en el acto y no existe otro fundamento que permita poner en duda lo que dicen los miembros de dicho tribunal, no quedando ninguna actuación contraria a derecho en la selección del candidato que obtuvo la plaza». Por tales motivos, apuntó el comunicado, «se archiva el expediente, por ser válido el acto administrativo de la adjudicación de la plaza».

El informe que se ha realizado en la UMH expone tres conclusiones. Por un lado indica que la candidata era la única aspirante a la plaza, y que estaba acreditada como catedrática por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), que es un órgano independiente y externo a la propia Universidad. Además el informe apunta que «todos y cada uno de los cinco miembros del tribunal adoptaron por unanimidad la provisión de la plaza por reunir los méritos y capacidades suficientes».

La segunda conclusión que se expone en el informe es que tras realizar un examen pormenorizado de las noticias aparecidas en los medios de comunicación entre el 3 y el 27 de abril de 2018, «no se ha extraído de tales noticias ninguna evidencia documental probatoria sobre la supuesta amistad íntima en los términos en que son fijados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2010, de un miembro del tribunal calificador con la aspirante».

Finalmente, indica el informe, «todas las pruebas documentales y testificales señalan, en consecuencia, que las actuaciones en el proceso se ajustaron a la ley y a la jurisprudencia de los tribunales en la materia».

Consideraciones



Además, entre otras consideraciones el informe indica que «los cinco miembros del tribunal de la plaza, todos ellos funcionarios públicos, firmaron un documento en el que aseguraban que no tenían una relación íntima o de animadversión con ningún candidato». Este documento lo firman todos los miembros de los tribunales de la UMH, como explicó hace unos meses a este diario el rector de la UMH, Jesús Pastor.

Por estos motivos, la Universidad Miguel Hernández decidió archivar el expediente y mantener la plaza de catedrática en Derecho Constitucional que obtuvo la profesora Rosario Tur.

Este caso hizo que la polémica sobre el máster de Cifuentes y las dudas que se han planteado en torno al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos acabaran salpicando al campus de la Universidad Miguel Hernández creando un gran malestar entre los docentes y los alumnos.