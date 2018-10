El PP de Elche agota las banderas de España... y compra más

Agotadas. Las banderas de España que el Partido Popular tenía previsto repartir durante la tarde de hoy han "volado" en apenas media hora. Desde la dirección local del partido han apuntado que habían adquirido 300 enseñas que, no obstante, no han sido suficientes, por lo que el equipo de Pablo Ruz, quien se ha encargado de repartirlas personalmente a los simpatizantes del partido, han tenido que ir a por más para que nadie se quedara sin una. Los populares han reunido así a multitud de simpatizantes después de que la agrupación local se sumara a la campaña que ha lanzado el partido a nivel nacional por las redes sociales llamada «España en tu balcón». Con la llegada del Día de la Hispanidad y el poder de convocatoria que tuvo Vox hace apenas unos días en Madrid, exaltando precisamente el sentimiento nacionalista, el PP no ha querido quedarse atrás y ha vuelto a la carga con su sentimiento más patriótico para gritar a los cuatro vientos su orgullo por España."Sin complejos", les decía Ruz a quien se acercaba esta tarde a por su bandera.

Más allá del sentimiento patriótico, los populares ilicitanos no han desaprovechado la ocasión para hacer campaña de cara a las próximas elecciones municipales de 2019. De hecho, además de la bandera, han repartido pulseras con el lema "Ilusión por Elche. Pablo Ruz 2019". Y era Pablo Ruz quien, uno a uno, recibía a los asistentes para darles la bandera, hacerse fotografías con ellos, y darles la pulsera que anuncia su candidatura Así, el acto parecía más uno de campaña electoral que de partido.

Una vez agotadas las banderas, medio centenar de personas ha permanecido en la cola en la Plaça de Baix a la espera de los refuerzos, que han ido llegando de forma escalonada. "No esperábamos esto", ha reconocido Ruz, que se ha mostrado abrumado y agradecido por el apoyo a la campaña de cara a la celebración durante la jornada de mañana del Día de la Hispanidad.

Por su parte, los simpatizantes que han acudido a por su bandera han apuntado que lo hacían porque "estamos orgullosos de ser españoles, y no hay nada malo en decirlo. Mañana pondremos la bandera y lo que haga falta", ha señalado una mujer que aguardaba con su nieto para tener su enseña. "Me parece muy bien que desde la política se hagan este tipo de iniciativas, porque se está perdiendo un sentimiento que es nuestro", señaló otro ilicitano.

Pablo Ruz se ha vuelto a dar de esta forma un baño de masas, con esta campaña que ha lanzado el partido a nivel nacional y que, al menos en Elche, ha obtenido el respaldo de decenas de personas.