Jorge Javier Vázquez, el domingo en Elche

El exitoso presentador de televisión Jorge Javier Vázquez se subirá el domingo, a partir de las 19 horas, al escenario del Gran Teatro de Elche para ofrecer el musical "Grandes éxitos", una divertida comedia musical escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, en la que músicos en directo y cuatro artistas polifacéticos –Jorge Javier Vázquez, Marta Ribera, Alejandro Vera y Bea Ros– hacen un repaso a algunas de las más famosas canciones de la historia: musicales, boleros, baladas y algún que otro tema para levantarse de la butaca y bailar.

Un vibrante repertorio para conseguir que el público comprenda que, por muchas deudas que cuelguen del pasado, la verdadera amistad siempre consigue abrirse camino.

Jorge Javier Vázquez y el resto del elenco ya han triunfado en muchas ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona y València, y seguirán su exitoso recorrido por toda la geografía nacional.

La estrella de Mediaset habla de las diferencias entre esta, su segunda obra, y la primera: "Esta permite que me lo pase mucho mejor que la otra. Lo hablo con Juan Carlos Rubio, que también era el director de Iba en serio, y ahora que la vemos en perspectiva era una obra dura. Se trataban temas como la muerte, el paso del tiempo, la poca comunicación con los padres? Yo me lo pasaba muy bien haciéndola, porque era mi primera incursión en el teatro, pero salía muy tocado. Esta es todo lo contrario, es una explosión total de diversión, con sus momentos emotivos y con la incorporación de cuatro músicos en directo, que es algo que le da al espectáculo un plus importante".

"Yo sé perfectamente que la gente viene a verme porque me ve por la tele. Pero tú puedes engañar al público la primera semana. Si no presentas un espectáculo potente, por mucho que te hayan visto en la tele la gente saldrá defraudada. Y aquí el nivel de satisfacción es muy alto. Sé que hay mucha gente que acude por primera vez a un teatro para verme, y a mí me resulta maravilloso. Pero aunque sea la primera vez que acude a un teatro, no dejan de saber cuándo le gusta o se aburren como ostras", señala el propio Jorge Javier Vázquez al ser preguntado sobre su presencia en los escenarios de teatro como estrella de la televisión.

"Lo que hace es revitalizarte y sentirte más joven. Además, creo que está muy bien empezar de cero en una profesión porque te mantiene vivo. Tener que aprender te obliga a estar atento y a no dormirte", concluye sobre su pasión por el teatro.