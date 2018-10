UGT reconoce a Javier Cabo y a las Mujeres Progresistas

El Sindicato UGT-PV y la Unión Territorial UGT Muntanaya-Vinalopó-Vega Baja han premiado hoy en Elche a Javier Cabo Lombana, exsecretario general de UGT L´Alacntí, y a la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana en la X edición dels GUARDONS de UGT-PV que se ha celebrado en el Centro de Congresos de Elche.

Javier Cabo Lombana fue Secretario General de la UGT-PV entre 1994 y 2004 y actualmente sigue sin rendirse a su enfermedad luchando sindicalmente con el compromiso de la defensa de los valores cívicos y la defensa de las libertades y derechos de trabajadores y trabajadoras . El jurado ha considerado que Javier representa la pugna del movimiento sindical por un mundo más justo y solidario.

Por otra parte, el jurado ha considerado que la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunidad Valenciana, merece el galardón por su defensa y promoción de la dignidad de la mujer; por la visibilización y sensibilización de las principales discriminaciones que sufren en todos los ámbitos (laboral, familiar, social, etc.) y la exigencia de medidas para erradicarlas.

Los Guardons de la UGT-PV se otorgan para reconocer méritos individuales y colectivos que hayan contribuido a mejorar la sociedad a partir del compromiso con los valores democráticos, de justicia social y de solidaridad que inspiran la acción sindical de la UGT. La escultura que se otorga a los premiados es una obra de José Díaz Azorín.

La entrega de premios se ha llevado a cabo en Elche, donde también se ha inaugurado la exposición itinerante "UGT en la II República Española", con motivo del 130 aniversario del sindicato a nivel nacional y del 30 aniversario del sindicato regional, que se puede visitar en la sala de exposiciones del Centro de Congresos de Elche.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Elche, Carlos González, que ha asegurado "tenemos que aprovechar la oportunidad que ofrece un gobierno al que le preocupan las pensiones, los jóvenes o la brecha salarial para cambiar el sentido de las cosas y recuperar los derechos de las clases medias y trabajadoras".



Críticas

También se ha desplazado a Elche el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, que ha destaca que aunque en la Comunidad Valenciana también están mejorando los datos de la afiliación a la Seguridad Social el empleo que se está creando "no es de calidad, por la alta temporalidad". Además Sáez no se ha mostrado a favor de bajar los impuestos para conseguir el objetivo de déficit cero, y ha dicho que "cuando escucho al PP y a Ciudadanos decir que el dinero debe estar en el bolsillo de las personas me pongo malo". En este sentido, Sáez ha criticado que en regiones como la de Murcia se hayan eliminado el impuesto de sucesiones.