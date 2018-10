El premio de vivir con pasión

Vibrante acto del 9 d'Octubre en Elche, con la entrega del Ram d'Or a la bailarina y coreógrafa Pilar Sánchez y los reconocimientos a los escritores en lengua valenciana y a la poesía, así como al teatro, y a los mejores deportistas.Las exiliadas Hèlia y Alicia Gómez emocionan al público y el alcalde, Carlos González, se muestra reivindicativo, exigiendo un nuevo modelo de financiación local y lanzando dardos a la reciente gestión del PP en Elche y a los 20 años que estuvo al frente de la Comunitat.

El acto del 9 d'Octubre ha sido un día de celebración, fiesta y reivindicación en el Gran Teatro del Elche en el que se recordarán algunas frases que deberían ser un ejemplo de vida de ilicitanos que han sobresalido por uno u otro motivo y que hoy han tenido su premio con el reconocimiento por parte de la sociedad. La protagonista del acto, que era la bailarina y coreógrafa Pilar Sánchez, al recibir la mayor distinción, el Ram d'Or; tuvo que compartirlo quizá hoy con la emoción de ver sobre el escenario a dos ilicitanas que con 3 y 6 años marcharon al exilio, Hèlia y Alicia González, quienes recibieron la Medalla de Plata del Bimil.lenari, y a las que conocía sobradamente porque son hermanas del director de teatro y actor ya fallecido Antonio González, con quien estuvo casada.

Fue muy reivindicativo escuchar a Josep Franco Martínez, autor de la obra en valenciano "Artal" recoger el Premi de Narrativa Antoni Bru, que este año ha duplicado el número de originales presentados, hasta 67, decirle al público "si por cada tres de ustedes uno me compra la novela, será un best seller". O a Josep Fàbrega, premi Poesía Festa d'Elx, por "Postres de poeta", agradecer de forma muy humilde, a todos los poetas mejores que él no presentarse a esta edición. "Estoy impresionado de que haya tanto público en un certamen poético. Soy un hombre feliz", dijo.

El acto fue subiendo de tono con la entrega de la Medalla de Plata del Bimil.lenari a los deportistas José Oliver, campeón del mundo junior con la Selección Española de Balonmano; Manuel Sánchez, campeón del mundo de ciclismo Mountain Bike M30; Kiko Mart'nez, campeón del mundo de boxeo en categoría Supergallo; Francisco Martínez, campeón de Europa de 30 kilómetros marcha en ruta; y de Francisco José Lozano, campeón de Europa de kárate adaptado, quien recibió los aplausos más cariñosos. Lozano, quien intervino en nombre de todos ellos, recordó con satisfacción que "el deporte es un modo de vida. El deporte es vida" y la importancia de inculcárselo a los niños.

Todos los deportistas fueron presentados por la concejala de Representación Institucional, Mireia Mollà, quien tuvo palabras para recordar la importancia del 9 d'Octubre y a los premiados, "son personas que engrandecen la ciudad y nos inspiran. Hoy es una jornada en la que tenemos derechos a reivindicarnos y a noser menos que nadie. A recibir un trato justo y hacernos valer. Nítida debe ser la mirada con todos nosotros".

Las compañías Carafur y La Baranda recibieron la primera de las medallas de plata del Bimil.lenari por su montaje "Presas", que ha recibido más de 60 premios de teatro amateur. Sus responsables reivindicaron sobre el escenario la memoria de los más de 4.500 valencianos represaliados por el franquismo que perdieron la vida. También agradecieron un premio que les sirve para romper esa maldición de que nadie "es profeta en su tierra"



El momento más emocionante fue ver a las hermanas Hèlia y Alicia recoger sus medallas y escuchar fragmentos de una vida que se truncó con 3 y 6 años, cuando tuvieron que subir al Stanbrook en el puerto de Alicante huyendo como miles de republicanos al término de la Guerra Civil junto a sus padres. Ahora, ya ancianas, tuvieron palabras de reconocimiento para muchas personas que les han servido de ayuda en todos estos años y quisieron fundirse en parte con el público que les aplaudía de todo corazón.

Pilar Sánchez, con una trayectoria impresionante, ha tenido la dicha y la fortuna de dedicarse a lo que más le ha gustado desde que era niña. Una pasión a la que ha dedicado su vida y que le ha devuelto innumerable satisfacciones como ver a algunos de sus alumnos siendo bailarines en todos los escenarios o coreógrafos. Con un recuerdo para su hermana Manuela, casi con lágrimas en los ojos y a quien dedicó el Ram d'Or, tuvo recuerdos para muchos otros ilicitanos, destacando a la ceramista Sol Pérez, y dejó algunas frases que explican a las claras cuál ha sido la clave de su éxito, "sacrificio, amor y entrega", destacó la importancia de que todo ello se enseñe a las nuevas generaciones como un modelo de comportamiento y de vida. Y, cuando el Gran Teatro se llenó de aplausos, hizo, como no podía ser de otro modo, un saludo de agradecimiento de bailarina.



Reivindicativo

El alcalde Carlos González cerró el acto con un discurso reivindicativo. Primero en valenciano y después en castellano, reclamó un debate al Gobierno sobre la financiación local, aseguró que la ciudad pasa por "un buen momento", recordó los proyectos en marcha, como los fondos Edusi, la ampliación de Elche Parque Industrial, el Campus Tecnológico, el proyecto de capitalidad verde europea para 2030, la cooperación con la Universidad Miguel Hernández o la modernización de los servicios públicos. También recordó cómo esta corporación recuperó este día de reivindicación valenciana en 2015, tras el paso del Partido Popular los cuatro años anteriores al frente de la Corporación y en la Comunitat (aunque en ningún momento los citó directamente), e insistió en la necesidad de una política "redistributivas con la desigualdad, que afecta principalmente a las mujeres". El himno de la Comunidad Valenciana cerró el acto.