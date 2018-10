Más de dos mil amantes de las motos toman Elche

Cerca de 2.500 apasionados de las dos ruedas han tomado esta mañana el Polideportivo El Toscar con motivo de la decimocuarta edición del Motoalmuerzo Ciudad de Elche, un punto de encuentro obligatorio para los amantes de las motos que año tras año se supera a sí mismo.

Organizado por la asociación Trotamundos con la colaboración del Ayuntamiento, el evento ha reunido a gente de todas las edades -desde diez a 80 años- llegados desde distintos puntos de la geografía española... y Holanda.

Una serpiente motorizada que recorrió diferentes puntos del centro y las afueras de la ciudad en una especie de ruta turística que acabó con una parada gastronómica en Altabix previa al almuerzo en El Toscar. «Esto es una forma de vida. El que no ha montado nunca en moto no lo puede entender», asegura uno de los asistentes al multitudinario Motoalmuerzo Ciudad de Elche. «Somos una gran familia y en días como estos queda demostrado», añadía. Y es que la concentración no entendía de modelos, marcas ni estilos. Motos de carretera, choppers, nukers o ruteras se entremezclaron en una jornada que ha arrancado a las 9.30 y se ha prolongado hasta las tres de la tarde, dejando tras de sí un menú suculento a base de morcillas, panceta, chorizos, pimientos de padrón y tomates, regado con agua, bebidas gaseosas y cerveza.