La construcción gana en eficiencia

Las casas deberán mejorar el aislamiento térmico, que llegará incluso a ponerse en los suelos.

A partir de 2020 todas las viviendas que se construyan deberán tener un consumo de energía prácticamente nulo. Se trata de una importante novedad que incluye el Código Técnico de la Edificación como consecuencia de una normativa europea que reduce la energía primaria que pueden consumir las viviendas, en aras de alargar la vida del planeta. Este tema ha sido abordado recientemente en la Universidad Miguel Hernández, donde el vicerrector adjunto de Infraestructuras, Pedro Vicente, destaca que se trata de una auténtica revolución en la construcción que deben tener muy en cuenta las empresas del sector.

El objetivo es que las viviendas consuman cada vez menos energía primaria, que es la que se utiliza para ventilar y la calefacción. Por eso, apunta Pedro Vicente, aparecen indicadores que señalan que hay que mejorar el aislamiento de los edificios. Por ejemplo, apunta el experto de la UMH, se tendrá que empezar a utilizar aislante en el suelo, algo que, como reconocen las empresas, solo se estaba utilizando en viviendas con locales de ocio cerca, para conseguir un aislamiento acústico.

Se trata de darle una nueva vuelta de tuerca a la construcción para obtener cada vez viviendas más sostenibles, apunta Francisco Javier Guilabert, comercial de la empresa Danplac Levante, especialistas en aislamiento de viviendas, que advierte que aunque no es hasta el 2020 cuando las viviendas tienen que construirse con este nuevo requisito de la Unión Europea, sí que existen constructores en la provincia que se están adelantando y ya están mejorando el aislamiento de las nuevas construcciones.

La normativa actual, recuerda Pedro Vicente, limita el consumo de energía primaria en las viviendas a entre 45 y 50 kilovatios a la hora por metro cuadrado, y una vez que entre en vigor la nueva normativa el límite se reducirá a 28 kilovatios a la hora por metro cuadrado.

Esta reducción del consumo permitido invita a mejorar mucho las construcciones, y se puede conseguir utilizando aislamientos de entre 8 y 10 centímetros, instalando cristales dobles en las ventanas, así como llevando el material aislante también a los suelos. El experto de la UMH apunta que en la actualidad «se instala material aislante en las paredes, entre ladrillo y ladrillo, pero no se coloca en el suelo».

Además, reconocen desde el sector, va a ser necesario contar en las viviendas con instalaciones muy eficientes, con iluminación led o instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica.

Coste

Por extraño que parezca, apuntaron los expertos en la materia, estos avances no tienen que suponer un aumento en el coste de los proyectos de obra. «Se trata de cambiar la forma de trabajar, y no resulta más caro», dice Francisco Javier Guilabert, que añade que «al final vamos a construir mejores casas, pero no más caras». Y todo eso, explica el experto, «con el fin de lograr la sostenibilidad energética».