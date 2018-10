Pablo Carbonell: «A los políticos no hay que hacerles ni caso, oírlos como el que oye llover»

Esta banda poco convencional prolongará los sonidos de la Movida en Elche.

P ¿Qué puede contar sobre su actuación de esta noche?

R Puedo contar lo que quiera porque no tengo secretos. Ahora somos un cuarteto tras haber sido un sexteto y un quinteto. Nos hemos centrado en la vertiente más payasa del rock, ya hemos perdido toda esperanza de convertirnos en una banda convencional. Ahora nos dedicamos a la sátira con un ahínco que ya quisieran para sí muchas bandas.

P La fecha inicial de su concierto en Elche fue aplazada por motivos de salud, ¿cómo se encuentra ahora?

R Tuve un ataque de vértigo porque no es lo mismo actuar en Elche que en cualquier otro lado. En Elche hay mucho Carbonell y la familia siempre es más exigente. Lo cierto es que fue una experiencia que no le deseo a nadie, un desarreglo en un tímpano, afortunadamente nada neurológico. Si me llega a pasar hace dos siglos, me hubieran metido directamente en el psiquiátrico. Es algo incomprensible para el que lo ve desde fuera.

P Su concierto estaba enmarcado en el ciclo que Elche le dedicó a la Movida...

R Me alegra mucho, aunque no me gusta que me metan en ningún saco. Sí me gusta presumir de que nuestro primer disco fue en 1986, así que somos más de los noventa que de los ochenta. Nuestra sátira no tiene edad, las costumbres permanecen y nos mantenemos vigentes. Está muy feo que lo diga yo, porque soy el responsable, pero es que es verdad. La demostración palmaria es que en los festivales siempre tocamos los últimos.

P ¿Ahora las letras de sus canciones son más comedidas?

R Con la libertad de expresión se cometen muchos desmanes. No me veo en la necesidad de faltar el respeto a nadie para expresar lo que siento. Hemos desestimado entrar en radiofórmulas y en sitios en los que se ejerce la censura. No me corto, no lo hacemos. El material que estamos utilizando actualmente está compuesto por canciones con denominación de origen y estruendos folclóricos, socialmente son interesantes.

P Entonces, ¿se han vuelto políticamente correctos?

R Lo mejor que hay que hacer con los políticos es no hacerles caso, oírlos como el que oye llover. No los veo capaces de resolver ningún problema. He saltado de lo políticamente correcto al mundo de la política. Lo que pasa es que lo políticamente correcto tiene implícitamente la palabra político, no estoy tan mal. El pensamiento único me aterra. Veo muy complicados los mensajes que lanzan los grupos de ahora, no sé si es que vocalizan mal o no lo tienen muy claro.

P ¿Usted conoce dónde están los límites del humor?

R No lo sé, supongo que en salvaguardar el honor de la gente y respetar su intimidad. También en el buen gusto. El humor es una forma de hablar en serio sin tirarse por la ventana. Siendo tan terapéutico, no tendría que tener límites. En todo caso, una línea roja en la difamación.

P ¿Qué le queda por hacer?

R Me gustaría escribir El Quijote. No, es broma, lo que me gustaría es volver a dirigir. Lo de El Quijote me ronda la cabeza porque estoy terminando las correcciones que me han pedido para una novela que tengo cerrada. Es graciosa, mi agente editorial dice que tiene mucha mala leche. Yo lo que veo son personajes demenciales que hacen cosas absurdas y le sacan punta a todo.

P ¿Y la mala leche?

R Siempre he tenido un espíritu iconoclasta, me sale sin querer. No sé de dónde viene, puede que sea herencia del Carnaval de Cádiz o por la envidia que me daban los grupos del Rock-Ola.