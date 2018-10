Niño de Elche quiere sonar en Los 40 Principales

El músico y cantaor vanguardista Francisco Contreras, conocido artísticamente como Niño de Elche, ha asegurado hoy que su "tragedia" es que no sabe hacer canciones, porque le gustaría componer y "sonar en 'Los 40 Principales'".

En conversación con el periodista y escritor Fidel Moreno sobre "El artista como mediador: tradición, transmisión y experimentación" durante el IV Encuentro Cultura y Ciudadanía celebrado hoy en Madrid, Niño de Elche ha dicho que es "partidario de renovar los conceptos" y que "hay campo para la experimentación", aunque le parece "grandilocuente" calificar una pieza artística de transgresora.

"Me han puesto la etiqueta de revolucionario, pero yo revoluciono para llegar a lo común", ha comentado el artista nacido en Elche en 1985, quien ha reconocido que su "gran tragedia" es "no saber hacer canciones".

"Hacerlas es muy difícil, sobre todo las horteras y malas. Es lo que intento hacer pero me sale música experimental. Yo quiero hacer canciones y sonar en 'Los 40 Principales', pero no sé", ha manifestado.

Ha opinado que "cultura y popular son dos conceptos antagónicos" porque "hablar de cultura popular es tan elitista como hablar de alta cultura" y ha reivindicado la faceta económica del arte porque "se gana dinero siendo artista".

Preguntado por las duras críticas recibidas tras su paso por la XX Bienal de Flamenco de Sevilla el pasado 25 septiembre, ha dicho que fue "un gustazo estar en el Lope de Vega, decir cuatro tonterías y que se lo tomaran en serio".

"Esas críticas estaban ya escritas, porque llevo mucho tiempo denunciando a esos seres, y los progres del flamenco se han apuntado a la cosa. Mi amigo Israel Galván (con quien actuó) me dijo que le sorprendía que no nos insultaran en la Bienal porque él ha vivido ese drama. Yo no busco la provocación en sentido negativo sino de pensamiento, de dar qué pensar", ha respondido.

Uno de los últimos proyectos que ha emprendido Niño de Elche, junto a Israel Galván, lleva por título Coplas mecánicas. Era bastante improbable que al espectáculo lo bautizaran con un conjunto de palabras manidas o tópicos al uso. Se estrena en el Sónar de Barcelona, festival que abrió la puerta grande a Francisco Contreras hace unos años y así la dejó, entreabierta, para que vuelva sin tener que llamar.

El Sonar llamó a Niño de Elche para que repita y él dijo que sí, pero con Israel Galván. Después de algunas colaboraciones entre ambos, decidieron que el Sónar bien merecía vivirse a dúo y empezaron a trabajar en este espectáculo específico, nuevo y, como no, distinto, innovador, rompedor. EFE