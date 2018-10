Detenido el exabogado de Elche que estaba en busca y captura por una supuesta estafa

La Guardia Civil detuvo la semana pasada en Murcia a R. D. C., el exabogado ilicitano que tenía una decena de órdenes de busca y captura y una de ingreso inmediato en prisión dictada por la Audiencia Provincial tras no presentarse a un juicio de una clienta que lo había demandado por estafa. De hecho, las órdenes y búsqueda y captura son, en su mayoría, por no asistir a citaciones judiciales por las estafas denunciadas por sus clientes.

Se trata en su mayoría de engaños perpetrados en casos de negligencias médicas. Hasta 2012, fue el abogado de la asociación del Defensor del Paciente en la provincia de Alicante. El modus operandi era siempre el mismo según denunciaron en su día los afectados: les pedía grandes sumas de dinero para informes y procedimientos que nunca llegaba a presentar. Incluso hay víctimas que aseguran que se habría quedado con el importe de las indemnizaciones conseguidas tras los juicios por esas negligencias que reclamaban sus clientes.

El arresto fue curioso pues se logró gracias a que un vecino lo identificó y procedió a seguirlo, dando aviso a las autoridades. En Elche, fue detenido en mayo de 2017 tras tenderle una trampa dos de los supuestos clientes afectados, pues ya pesaba sobre él una orden de busca y captura por no presentarse a los juicios señalados. Tras su detención, se le dio la citación para el juicio en junio, al que tampoco se presentó. Entonces, su abogado lo excusó aludiendo a que estaba ingresado en el hospital La Arrixaca de Murcia, pero la magistrada rechazó la alegación debido a que no se había aportado ningún documento que acreditara la hospitalización del acusado y acordó la suspensión del juicio, así como una orden de arresto e ingreso en prisión de este para garantizar su asistencia a la vista.



Expulsión

Lo mismo ocurrió meses después en un caso similar en Alicante. El Colegio de Abogados de Elche expulsó a este letrado por una sanción de expulsión que se dictó el 29 de julio de 2015 y que se hizo efectiva el 1 de febrero de 2016. De hecho, la medida llegó tras varias sanciones, según confirmó el decano de los letrados, Vicente Pascual. Ahora, habrá que esperar a ver si se mantiene en prisión hasta que se celebran los juicios que tiene pendientes por estafa.