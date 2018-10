El alcalde fía al informe de Icomos la rescisión del contrato del Mercado

El futuro del Mercado Central de nuevo en manos del Icomos, el comité asesor de la Unesco el Patrimonio de la Humanidad que ya alertó del riesgo del proyecto para el Misteri. El alcalde, Carlos González, recibió ayer a la plataforma Salvem El Mercat y les trasladó que la rescisión del contrato con la concesionaria dependerá de lo que diga el Icomos en su nuevo informe, que previsiblemente tendrá que llegar al Ayuntamiento durante este mes. Al menos, es lo que esperan desde el PSOE. Si el comité asesor se ratifica, el primer edil, según trasladó a la agrupación cívica, no quiere pasar a la historia como el alcalde que puso en peligro el Patrimonio de la Humanidad y pese a llegar a los tribunales con Aparcisa, el tener el respaldo del Icomos ayudará al Ayuntamiento a defender su postura. El informe del Icomos es la baza con la que cuenta por el momento el alcalde, ya que el refugio que hay debajo del Mercado no se ha estudiado todavía, ya que la concesionaria no ha excavado a tanta profundidad como para hallar el acceso.

El equipo de gobierno, espera, en este sentido, a que sea el Consell el que ordene a Aparcisa la búsqueda de la galería subterránea, ya que el Gobierno valenciano es el que da la autorización a la empresa para realizar las catas arqueológicas. Esa postura del Ejecutivo local y, en concreto, del alcalde fue reprochada ayer por la plataforma Salvem El Mercat.

El colectivo trasladó al regidor ilicitano; al edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez; y a la edil de Hacienda, Ana Arabid, que echan en falta que el equipo de gobierno sea el que lleve la iniciativa en el conflicto con el Mercado. Además, presionaron para que sea cual sea la postura de Icomos, el Consistorio descarte seguir adelante con el proyecto.

En mitad de este compás de espera, lo que sí que parece que será más inminente será la orden de derribar la terraza construida en el mercado provisional y declarada ilegal por la Concejalía de Urbanismo. Así se lo comunicaron desde el equipo de gobierno ayer a Salvem El Mercat,después de haber visto que la infraestructura no es legalizable, pese a que el viernes Contratación aseguró que iniciaría el proceso para tratar de regularizarla.