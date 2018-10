La UMH inviste mañana como nueva Honoris Causa a la ingeniera Nuria Oliver

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche celebra mañana la apertura oficial del curso académico 2018-19 en un acto en el que investirá como Doctora Honoris Causa de la institución ilicitana a la ingeniera de Telecomunicaciones Nuria Oliver.

El padrino de la nueva Doctora Honoris Causa será el profesor del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UMH Federico Botella Beviá, según han informado fuentes de la universidad en un comunicado.

Durante la ceremonia, en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche y presidida por el rector, Jesús Pastor Ciurana, se entregarán distinciones por fallecimiento o fin de servicios de miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS).

Nuria Oliver es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora con honores por el Massachusetts Institute of Technology. Actualmente, es la primera directora de investigación en Data Science en Vodafone Ltd.

Su investigación se centra en el modelado computacional del comportamiento humano, a partir de datos que usa técnicas de inteligencia artificial, y en el desarrollo de interfaces de usuario inteligentes.

Asimismo, ha realizado el trabajo fundacional del desarrollo de modelos probabilísticos del comportamiento humano tanto a nivel individual (reconocimiento de expresiones faciales, de gestos, maniobras de la conducción) como de interacciones humanas a partir de variedad de fuentes de datos como cámaras, micrófonos, sensores en coches, o en los móviles.

Por otra parte, es co-inventora de 40 patentes en las áreas del modelado del comportamiento humano, la inteligencia artificial, las interfaces inteligentes, la informática persuasiva y el análisis de datos.

A lo largo de su carrera, ha recibido diversos premios tanto a nivel nacional como internacional, entre los que destaca el Young Innovator Award y el Rising Talent del Women´s Forum for the Economy and Society, al ser la primera española en obtenerlos.

Por otra parte, el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, ha entregado esta mañana a la presidenta de la Asociación de Anorexia y Bulimia de Elche (ADABE), Mercedes Marco Ortega, los 3.000 euros recaudados en el racó solidario, que la UMH abrió durante las mascletàs de las fiestas de agosto de Elche.

Al acto ha asistido, también, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, y María Teresa Segarra Mollá, miembro de la Asociación.

Del 11 al 15 de agosto, la UMH ofertó tapas a un precio de 2 euros en el racó que instaló durante las mascletàs de las fiestas de Elche. En esta iniciativa colaboraron los restaurantes Museum, Grupo Huerto del Cura, Aladia, el Granero y El Corte Inglés. El año pasado, el dinero recaudado en el racó fue donado a la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer. EFE