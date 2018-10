La subida de sueldos llega al Ayuntamiento de Elche

El Consejo de Ministros aprobó en julio la subida adicional del 0,25% en los sueldos de los empleados públicos acordada con los sindicatos de la Función Pública el pasado mes de marzo y recogida en los(PGE).

Ha sido ahora cuando el repunte de los salarios ha llegado al Consistorio ilicitano, lo que se ha traducido en un importe total de 372.846,34 euros para los sueldos públicos.

Hoy el PP, a través de su presidente, Pablo Ruz, ha criticado la equiparación del alcalde, concejales y asesores municipales. Ruz ha indicado que "en la nómina recibida del mes de septiembre el señor González, concejales y asesores hemos recibido la subida del 1,5% de su sueldo equiparándola a la subida de los funcionaros municipales, subida que aprobó el anterior Gobierno de España del Partido Popular".

Ruz ha señalado que los populares rechazan completamente la subida a los concejales y asesores. "Tenemos un compromiso con los ilicitanos y a día de hoy muchos de ellos se encuentran con dificultades económicas y laborales. Los partidos políticos nos encontramos ante la obligación de devolver la confianza perdida por parte de los ilicitanos y con esta subida generamos todo lo contrario".

El candidato ha insistido en que "por coherencia y responsabilidad solicitamos al equipo de gobierno que lleve al próximo pleno un acuerdo que rechace tal subida salarial de la corporación y asesores municipales. Compartimos así la posición del Partido Popular de la Comunidad Valenciana de rechazar la subida de sueldos a los políticos y altos cargos".

Diputados



Las Cortes Valencianas aprobaron ayer en la Comisión de Gobierno Interior, un órgano parlamentario que suele tomar sus acuerdos de forma discreta, aumentar el sueldo de los diputados de forma global hasta un 1,75%, el mismo incremento que han registrado los funcionarios, tal y como ha informado hoy Carlos Alós. La iniciativa la propuso el PSPV y ha contado con el respaldo de Ciudadanos y Compromís, mientras que Podemos y PP se han desmarcado. La subida es retroactiva desde el pasado 1 de enero de 2018 y se incrementa un 0,25% más desde julio, por lo que la subida global al final es la citada del 1,75%.

En esencia los diputados equiparan sus sueldos a los de funcionarios y gobierno autonómico, que también se subieron ese porcentaje igual que han hecho otros parlamentos autonómicos para igualarse a la que han registrado los empleados públicos desde la aprobación del último presupueto del Estado. Pero lo llamativo de la subida en las Cortes es que se ha producido en una comisión cerrada a la que los periodistas no tienen acceso, por lo que evidencia que a los grupos no les interesaba que esta cuestión se hiciera pública. Según ha sabido INFORMACIÓN, la propuesta ha partido del síndic de PSPV, Manolo Mata, que ha considerado que si el Rey Felipe VI se sube el sueldo un 1,5%, igual que el Congreso, el Gobierno de España y el de la Generalitat o los funcionarios de las Cortes, no tiene sentido que no lo hagan los diputados autonómicos. Uno de los que se ha opuesto es el síndic de Podemos, Antonio Estañ, que sostiene que su partido ya votó en los últimos presupuestos de la Generalitat contra un aumento de sueldo de altos cargos y porque los diputados cobran de media unos cuatro mil euros, por lo que considera que lo que deberían hacer es acercar esos sueldos a lo que cobra la ciudadanía.