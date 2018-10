La sociedad científica IEEE premia al profesor de la UMH Javier Gozálvez

La sociedad científica internacional IEEE Vehicular Technology Society (IEEE VTS) ha premiado la labor del profesor del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Javier Gozálvez Sempere por su labor como presidente del IEEE VTS. El profesor, que ocupó la Presidencia del IEEE VTS en 2016 y en 2017, es el primer español en ostentar el cargo en los 67 años de historia de esta Sociedad. El reconocimiento ha sido entregado durante la 88º edición del congreso IEEE Vehicular Technology Conference, celebrado en Chicago (Estados Unidos).

IEEE VTS es una de las 40 sociedades científicas que forman el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), la mayor asociación profesional del mundo en el ámbito de las nuevas tecnologías, con afiliados en 160 países y sede en Piscataway (New Jersey, Estados Unidos). El IEEE publica el 30% de las publicaciones mundiales en los sectores de las telecomunicaciones, electrónica e informática y organiza más de 1.000 conferencias internacionales al año. El IEEE ha desarrollado, también, unas 900 normas técnicas entre las que se encuentra el sistema IEEE802.11, generalmente conocido como WiFi. La sociedad IEEE VTS fue fundada en 1949 en Detroit (Estados Unidos) cuando ingenieros americanos formaron un grupo profesional, centrado en las radiocomunicaciones vehiculares (los primeros sistemas de comunicaciones móviles fueron instalados en los coches de policía de Detroit). Actualmente, la sociedad centra sus actividades científico-técnicas en los campos de las comunicaciones móviles e inalámbricas, el vehículo conectado, la automoción y los sistemas inteligentes de transporte.

Durante sus dos años al frente de la sociedad, el profesor de la UMH Gozálvez Sempere creó el premio IEEE VTS Early Career Award, dirigido a jóvenes investigadores e ingenieros, y reinició el programa de becas para estudiantes de postgrado. También, puso en marcha la biblioteca online multimedia de la sociedad (VTS Resource Center) y contribuyó a la puesta en marcha de la competición online (VTS Motor Vehicles Challenge) para fomentar el desarrollo del vehículo eléctrico. Durante su mandato, la sociedad incrementó el número de socios en un 5% cuando la tendencia general de las sociedades que conforman el IEEE fue de una reducción en el número de socios. Asimismo, aumentó el número de secciones locales en un 16%, lo que posicionó a la sección española del IEEE VTS, creada en 2017, en la 50º sección del IEEE VTS.

El profesor Gozálvez Sempere lideró, también, la creación del primer foro industrial de la sociedad (IEEE Connected and Automated Vehicles Summit 2018), que tuvo lugar en Santa Clara (Estados Unidos), así como la creación del simposio científico internacional en materia de vehículo conectado y autónomo (IEEE Connected and Automated Vehicles Symposium 2019), que el IEEE VTS ha inaugurado este año en Chicago, bajo la Presidencia del profesor de la UMH Gozálvez Sempere.

Javier Gozálvez Sempere es catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la UMH, donde dirige el laboratorio UWICORE de investigación en sistemas y redes de comunicaciones móviles e inalámbricas. El laboratorio centra su trabajo en el desarrollo de sistemas de comunicación para el vehículo conectado y el vehículo autónomo, las redes móviles 5G y las comunicaciones inalámbricas en entornos industriales. El profesor Gozálvez Sempere es doctor en comunicaciones móviles por la University of Strathclyde (Glasgow, Reino Unido) e ingeniero electrónico (especialidad en Telecomunicaciones) por la Escuela Nacional Superior de Ingeniería de Burdeos (ENSEIRB, Francia).

Además, ha sido reconocido como Ponente Distinguido (Distinguished Lecturer) por la sociedad IEEE VTS y es miembro de la Junta Directiva de la sociedad científica IEEE VTS desde 2011. Anteriormente, ha ocupado los cargos de vice-presidente de Comunicaciones Móviles y vice-presidente Ejecutivo. Su labor ha sido reconocida con diferentes premios de investigación y ponencias plenarias e invitadas en algunos de los principales congresos científicos a nivel internacional.