El día después del "plantón" vecinal de Torrellano

La ausencia de vecinos en la Junta Municipal que el Ayuntamiento convocó el pasado lunes en Torrellano ha sido valorada hoy por el edil de Participación Ciudadana, Felip Sánchez, que ha dicho que es importante la participación en estos foros de cara a que los vecinos puedan aportar sus propuestas al presupuesto municipal. Además ha destacado que se trata de acciones de participación que antes no existían en Elche.

El edil ha insistido en que en esas reuniones se tratan "temas importantes, que afectan a la ciudadanía, y es importante que los representantes vecinales del Camp d´Elx participen en las juntas para hacer visible la voz de sus vecinos".

No obstante, en Torrellano las entidades decidieron no asistir a la reunión para denunciar la ausencia de inversiones y el pedáneo solo entregó a los representantes del Ayuntamiento un documento con once peticiones, de las que varias, apuntó Felip Sánchez, "no son competencia municipal, son del Estado o la Generalitat, y como Ayuntamiento los trasladaremos a las administraciones competentes".

Finalmente, Felip Sánchez ha dicho que "estas entidades pudieron decidir no asistir porque nosotros convocamos la junta de participación, que es algo que el anterior gobierno municipal no hacía". El edil sentenció diciendo que "nosotros vamos a seguir trabajando por los intereses de las pedanías y del resto de barrios de Elche".



Críticas



El conflicto también ha sido valorado por el edil de Ciudadanos David Caballero que ha criticado al equipo de Gobierno por la nula participación de ayer en la Junta Municipal de Torrellano y ha añadido que se debe "a que durante estos tres años se han ido reiterando las mismas peticiones por parte de los vecinos y las pocas reivindicaciones que se han cubierto han sido gracias a las medidas naranjas con nuestro Plan de Pedanías".

A Caballero no le ha sorprendido que la sala de ayer se quedara vacía "porque los vecinos tienen un límite y los incumplimientos del Tripartito ya son una evidencia. No tienen voluntad por atender a las pedanías".

Para el portavoz naranja, el tripartito se ha caracterizado por "su inacción lo que ha conllevado a que en Torrellano se haya visto una imagen insólita como ha sido dejar la sala vacía como medida de protesta. Una situación que lamentamos profundamente y que tiene como únicos culpables al equipo de gobierno local".

David Caballero ha insistido en que su formación seguirá apostando por las pedanías "por mediación de nuestras propuestas naranjas tal y como ha sucedido en los pactos de los presupuestos 2017 y 2018".