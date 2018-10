Patricia Aguilar: "Manrique es un peligro para todas las mujeres, es inminente su fuga si sale de la cárcel"

«No puede salir bajo ningún concepto», advierte la ilicitana.

Por primera vez desde que fue liberada en Perú de las garras de Félix Steven Manrique, Patricia Aguilar se ha puesto delante de las cámaras. Lo ha hecho para grabar un vídeo junto a su prima, y portavoz de la familia, Noelia Bru, en el que advierte del peligro real de que el gurú de la secta huya si las autoridades del país sudamericano lo dejan en libertad. «Es un peligro para todas las mujeres», advierte la joven ilicitana, que presenta una imagen muy cambiada a la de sus últimas apariciones.

El vídeo fue difundido ayer a través de la plataforma YouTube por la familia de una Patricia Aguilar que pone de manifiesto la peligrosidad que tiene el llamado Príncipe Gurdjieff. La ilicitana también aprovechó la grabación para dar su agradecimiento a todas las personas que han seguido su historia, uno de los casos más mediáticos de este año en España. «Ha sido lo que realmente ha empujado a que se lleve a cabo el rescate», añade la protagonista del suceso.

Patricia Aguilar también ha cambiado su declaración, primero ante la Policía Nacional y, posteriormente, ante la Justicia. Según su testimonio, lo ha hecho porque en Perú seguía manipulada. «No ha sido sencillo salir de allí. Tenía miedo y Steven es un peligro. Muchas veces me amenazaba y estaba preocupada», relata la ilicitana, que, tras reencontrase en Elche con su familia tras la encomiable actuación de su padre, Alberto Aguilar, va poco a poco despertándose de una auténtica pesadilla que ha marcado su vida para siempre.

«Ha sido cuando he llegado a mi entorno, con mi familia, que he ido recuperándome un poco, como despertando y viendo las cosas de verdad, lo que me hizo, lo que le hizo a las otras víctimas, y lo único que puedo decir es que es peligroso y no puede salir bajo ningún concepto porque todo el mundo, todas las mujeres, están en peligro», continúa el relato de Patricia Aguilar, acompañada en todo momento por su prima Noelia Bru, sobre el líder de la secta que la tuvo atrapada en la selva del país andino.

El vídeo publicado ayer arranca con las declaraciones de Noelia Bru, en las que asegura que su prima no se encuentra todavía preparada para atender a los medios de comunicación en una entrevista. «En el caso de que salga (Manrique), no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente la fuga, no va a aparecer nunca más», concluye Patricia Aguilar.